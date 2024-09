Tragico schianto sull’A21: due giovani di 20 e 29 anni muoiono, quattro feriti in gravi condizioni

Due ragazzi di 20 e 29 anni sono deceduti dopo un drammatico scontro tra tre auto, mentre le indagini sulla dinamica del sinistro proseguono.





L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 10 settembre, lungo l’autostrada A21, tra Cremona e Pontevico, direzione Brescia. Questo tragico evento ha coinvolto un totale di sei persone. Due giovani, di 20 e 29 anni, sono morti in seguito all’impatto devastante. Un terzo ragazzo, che viaggiava con loro, si trova in condizioni critiche, mentre le altre tre persone coinvolte nello scontro hanno riportato ferite fortunatamente meno gravi.

La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto d’indagine da parte delle forze dell’ordine, che sono accorse immediatamente sul luogo del sinistro. La chiamata di emergenza al 112 è stata ricevuta intorno alle 22:30. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha attivato un ampio intervento, inviando numerose ambulanze e automediche, oltre a far decollare un’elisoccorso da Brescia per fornire soccorsosanitarie urgenti.

Le condizioni degli altri tre feriti

I vigili del fuoco si sono adoperati per mettere in sicurezza il tratto autostradale e hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte delle auto coinvolte. Purtroppo, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. Il 20enne, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia con l’elicottero, per ricevere le necessarie cure.

Sono stati medicati anche un uomo di 57 anni e due donne, di 56 e 86 anni, che viaggiavano a bordo di altre auto coinvolte nel sinistro. Le loro condizioni sono state giudicate non gravi, e sono stati successivamente trasportati negli ospedali di Brescia e Cremona per ulteriori controlli e trattamenti.

Il tratto della A21 compreso tra Cremona e Pontevico è rimasto chiuso per diverse ore. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per decretare le cause dell’incidente e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Una volta completati i rilievi, i vigili del fuoco hanno proceduto alla rimozione delle carcasse delle auto e dei vari detriti che ostruivano la carreggiata, garantendo la sicurezza per il ripristino della viabilità.

La vicinanza e il supporto della comunità sono indubbiamente importanti in momenti così dolorosi, mentre si attende con trepidazione di comprendere tutti i dettagli che hanno portato a questa tragedia.