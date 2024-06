Trama, cast, ambientazione e finale del film “Passages”

Cielo offre ai suoi spettatori una serata cinematografica emozionante con il film “Passages”. Questo dramma sentimentale è un connubio perfetto di intensità emotiva e relazioni complicate.





Come finisce Passages

“Passages” è una coproduzione tra Francia e Germania, realizzata nel 2023. La durata del film è di un’ora e 31 minuti, un arco temporale che permette di immergersi completamente nella complessità dei personaggi e delle loro vicende.

Regia e Cast di “Passages”

La direzione artistica del film è affidata al talentuoso Ira Sachs, noto per la sua capacità di esplorare dinamiche umane con sensibilità e profondità. I protagonisti principali sono Tomas, interpretato da Franz Rogowski, e Martin, incarnato da Ben Whishaw. A completare il trio protagonista troviamo Adèle Exarchopoulos, che recita nel ruolo di Agathe.

Location delle Riprese

“Passages” è stato interamente girato in Francia, con Parigi e le aree circostanti della capitale francese come principali location. Le ambientazioni parigine conferiscono al film un fascino unico e autentico, arricchendo la narrativa con un’atmosfera tipica della cultura francese.

La produzione del film è stata gestita da SBS Productions in collaborazione con KNM e WME Independent, portando a un progetto di ampio respiro internazionale.

Trama del Film “Passages” su Cielo

Il film racconta la storia complessa e intensa tra Tomas, un regista tedesco, e Martin, un tipografo inglese. Vivono insieme a Parigi e sembrano avere una vita coniugale stabile. Tuttavia, durante una festa, Tomas inizia una relazione con una giovane insegnante, Agathe. Questo tradimento mette a dura prova il legame tra Tomas e Martin.

Quando Tomas decide di andare a vivere con Agathe, Martin tenta di affogare il suo dolore vendendo la loro casa di campagna e iniziando una nuova relazione con uno scrittore di nome Ahmad. Questa nuova relazione accentua la gelosia di Tomas, portando a una serie di tentativi di riconciliazione tra i due.

Alla fine, Tomas e Martin ritornano insieme, ma la stabilità è nuovamente minata quando Tomas rivela che Agathe è incinta. Nonostante il desiderio di Martin di avere figli, la relazione con Tomas continua a essere tormentata e complessa, culminando in un’ulteriore separazione definitiva quando Agathe perde il bambino e rivela che Tomas le aveva nascosto l’aborto.

L’ultimo colpo di scena vede Tomas implorare Agathe di tornare da lui, solo per essere respinto. Devastato, Tomas si ritrova solo, navigando per le strade di Parigi in bicicletta, lasciando il pubblico con un senso di melanconia e riflessione.

Cast Completo di “Passages”

Ecco il cast completo di “Passages” e i rispettivi ruoli:

Franz Rogowski : Tomas

: Tomas Ben Whishaw : Martin

: Martin Adèle Exarchopoulos : Agathe

: Agathe Erwan Kepoa Falé : Ahmad

: Ahmad Olivier Rabourdin : Padre di Agathe

: Padre di Agathe Theo Cholbi : Jeremiah

: Jeremiah William Nadylam: Clement

Con la trama avvincente e la regia artistica di Ira Sachs, “Passages” promette di essere una visione indimenticabile per gli spettatori di Cielo. Un viaggio emozionale che esplora le complesse dinamiche delle relazioni umane, sottolineato da performance straordinarie e ambientazioni suggestive.