Tre morti in un incidente frontale a Cori tra una moto e un motorino: un uomo e due ragazzi di 16 e 14 anni le vittime

Un incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega il centro di Cori a Giulianello ha causato la morte di tre persone. Intorno alle 21, una moto e un motorino si sono scontrati frontalmente, in un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai conducenti.





Tra le vittime, un uomo di 46 anni di Sezze che viaggiava sulla moto, e due ragazzi di 16 e 14 anni di Cori, che erano a bordo del motorino. Secondo le prime informazioni, sul ciclomotore c’erano anche una ragazza minorenne di Giulianello e un ragazzo minorenne di Cori.

Dinamica ancora da chiarire, ma impatto violentissimo

La dinamica esatta dello scontro è ancora da chiarire, ma l’impatto è avvenuto su un lungo rettilineo in discesa, davanti a un autolavaggio alle porte di Giulianello. La moto e il motorino sono letteralmente esplosi e hanno preso fuoco, senza lasciare scampo ai conducenti, che sono stati sbalzati sull’asfalto.

Quando sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118, per le tre persone coinvolte non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimarle, ma senza successo. La strada è stata immediatamente chiusa per consentire i rilievi e l’intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento di Aprilia.

La notizia si è diffusa rapidamente in paese, attirando sul luogo dell’incidente molte persone. Il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, ha espresso il suo sconvolgimento e il cordoglio dell’intera comunità per questa tragedia.