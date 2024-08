Tromba marina devasta i lidi e il lungomare di Torre del Greco

Una tromba marina ha colpito Torre del Greco, causando ingenti danni ai lidi balneari e sradicando alberi lungo il lungomare. La furia del maltempo ha interessato il litorale del comune corallino, in provincia di Napoli, nella notte appena trascorsa. Le immagini della devastazione hanno rapidamente fatto il giro del web, mostrando il caos provocato in una delle località turistiche più frequentate della Campania. Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) ha condiviso un video che documenta i danni estesi: “La strada Litoranea di Torre del Greco è stata colpita da un nubifragio violento e da venti tempestosi che hanno provocato danni ingenti”.





Maltempo a Torre del Greco, alberi abbattuti e danni

Nei giorni precedenti, l’Arpac aveva lanciato un allerta riguardo al riscaldamento del Golfo di Napoli, con temperature che hanno superato i 30 gradi centigradi, avvertendo anche del potenziale per la formazione di Medicanes, microuragani caratteristici del Mediterraneo. A Torre del Greco, la violenza del temporale ha abbattuto numerosi alberi, molti dei quali sono finiti direttamente sulla carreggiata, creando non pochi disagi. I lidi balneari hanno subito danni significativi: tende, coperture e arredi come tavoli e sedie sono stati portati via dalla furia del vento.

I video del disastro sono stati girati e inviati al deputato Borrelli, il quale ha espresso la sua preoccupazione: “Ci troviamo sempre più spesso di fronte a fenomeni meteorologici estremi, con acqua e vento che si abbattono improvvisamente sulle città con un’intensità mai vista in passato. È fondamentale che ci abituiamo a questi eventi e collaboriamo con le amministrazioni comunali per mitigare i danni. È incredibile pensare che ci sono ancora persone che negano il cambiamento climatico e l’impatto delle azioni irresponsabili dell’uomo, che influenzano negativamente il clima globale. Rinnovo la mia solidarietà a chi ha subìto danni e invito tutti a riflettere su questi eventi, per comprendere quanto sia cruciale lavorare insieme verso una transizione sostenibile nelle nostre azioni, nelle produzioni e nell’economia, sia a livello locale che globale”.

Il titolare di uno stabilimento balneare, Michele Lunella, ha condiviso sui social un video che cattura i danni avvenuti: “È stata una tromba marina – ha dichiarato – a colpire la Litoranea. La situazione è disperata: nel mio stabilimento, il Moon Beach, i danni sono enormi e prego Dio di darmi la forza per ripartire”. Queste parole evidenziano l’impatto devastante che eventi atmosferici estremi possono avere sull’economia locale e sul modo di vivere delle persone coinvolte.

La situazione attuale in Campania richiede una risposta collettiva e una maggiore consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici. È essenziale che si avvii una discussione seria su come prevenire danni futuri e proteggere il nostro patrimonio naturale e le nostre attività produttive, in particolare in una regione tanto vulnerabile quanto meravigliosa come la nostra.