Trovati i due fratellini dispersi a Casoria: “Non desideriamo ritornare alla struttura di accoglienza”

I due fratelli di 14 e 16 anni, scomparsi da Casoria, in provincia di Napoli, il 18 settembre, stanno bene. Si sono presentati ai servizi sociali del loro comune insieme agli zii paterni, a cui la Procura per i Minori di Napoli li ha affidati. Hanno detto in un video messaggio: Stiamo bene, non vogliamo tornare in comunità, vogliamo vivere una vita normale con nostro padre. La vicenda era stata seguita anche da Chi l’ha visto, che aveva trasmesso gli appelli del padre per riportarli a casa.





I ragazzi si erano allontanati da Casoria dopo sette anni trascorsi nelle comunità. Ora possono tornare a una vita quasi normale: affidati agli zii paterni, il fratello del padre che vive in Germania e la moglie, potranno stare con la famiglia e riprendere a scuola. La notizia è stata comunicata dallo stesso programma condotto da Federica Sciarelli, che ha seguito il caso fin dall’inizio. Oggi la troupe giornalistica era presente quando i due ragazzi si sono presentati ai servizi sociali di Casoria.