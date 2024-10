Trovato Antonio Boccalà, il 33enne partenopeo scomparso nel vuoto a Parigi

Si conclude fortunatamente con un lieto fine la vicenda di Antonio Boccalà, un napoletano di 33 anni scomparso a Parigi. Il giovane, elettricista di macchina sulle navi da crociera, è stato ritrovato nella notte, come riportato in vari post sui social, anche da alcuni membri della sua famiglia. In uno di questi post si legge “Grazie a Dio e a tutti voi, Antonio è stato ritrovato” e si ringraziano le persone che hanno diffuso appelli per il suo ritrovamento. Non si hanno ulteriori dettagli sul ritrovamento del 33enne, ma sembra essere in buona salute.





Le tracce di Antonio si erano perse a Parigi. Il 33enne doveva prendere un volo per tornare a Napoli dall’aeroporto Charles De Gaulle, ma non è mai arrivato. Inoltre, il suo cellulare era spento. La famiglia ha così deciso di fare appelli sui social cercando informazioni utili su Antonio: “Lui è mio fratello Antonio Boccalà, 33 anni, capelli neri, barba, altezza 1,88. Sabato doveva tornare a Napoli in aereo dall’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, non è mai partito e il telefono è spento, non abbiamo più notizie, rivolgetevi a chiunque conosca amici in Francia” ha scritto la sorella.