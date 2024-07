Trovato senza vita Danilo, scomparso dopo immersione nell’Enza, angoscia della madre del giovane di 19 anni: “Era un bravo nuotatore”

Si è conclusa tragicamente la vicenda di Giustino Danilo Colella, il 19enne scomparso dopo un tuffo nel fiume Enza tra San Polo d’Enza e Traversetolo, in provincia di Reggio Emilia. Il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato oggi dai vigili del fuoco di Reggio Emilia, dopo oltre un giorno di intense ricerche.Il giovane stava trascorrendo una giornata festiva in riva al fiume con alcuni amici, quando nel primo pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno, aveva deciso di fare un tuffo per rinfrescarsi dalla calura estiva. Purtroppo, dopo essersi gettato in acqua, Giustino non è più riuscito a raggiungere la riva. Gli amici, che avevano anche ripreso il tuffo in un video, hanno cercato di aiutarlo ma in pochi attimi il 19enne è stato risucchiato dalla forte corrente.





Le ricerche e il ritrovamento del corpo

Immediatamente sono scattate le ricerche da parte di diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno scandagliato il fiume e le sue sponde. Sul luogo indicato, all’altezza del ristorante ‘Mamma Rosa’, sono intervenuti gli esperti del Nucleo speleo-alpino-fluviale dei pompieri con i gommoni e i sommozzatori per le ricerche sul fondo del fiume.Le operazioni di soccorso sono proseguite senza sosta anche oggi, fino al tragico epilogo. Il corpo di Giustino è stato individuato sulla sponda parmense del fiume, non distante dal punto in cui si era tuffato dalla riva opposta reggiana. Una notizia che ha gettato nello sconforto i parenti e gli amici del 19enne, che fino all’ultimo avevano sperato in un lieto fine.La zona in cui è avvenuta la tragedia, all’altezza della Nuova diga dopo il ponte, è spesso caratterizzata da correnti molto rapide e pericolose anche per chi sa nuotare, rese ancora più insidiose dalle piene causate dal maltempo dei giorni scorsi.

Nonostante la sua abilità nel nuoto, purtroppo Giustino non è riuscito a vincere la forza della corrente, che lo ha trascinato via sotto gli occhi impotenti dei suoi amici.Questa tragedia ha sconvolto l’intera comunità di San Polo d’Enza e Traversetolo, che si stringe attorno alla famiglia di Giustino in questo momento di immenso dolore. Il 19enne aveva tutta la vita davanti, ma un momento di spensieratezza si è trasformato in un dramma che ha spezzato il cuore di chi lo conosceva e gli voleva bene. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.