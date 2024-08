Trovato un corpo in mare a Vibo Valentia, si tratta di Gabriele Alessadria: il 23enne era fuggito lasciando un messaggio

La comunità è in lutto per la tragica scomparsa del giovane 23enne, trovato senza vita nella costa di Vibo Valentia dopo un episodio di allontanamento inquietante.





Oggi, la Guardia Costiera ha recuperato il corpo di Gabriele Alessandria, un giovane di 23 anni, le cui circostanze di scomparsa hanno sollevato preoccupazioni e domande tra i familiari e la comunità di Vibo Valentia. Alessandria, residente nella località di Portosalvo, era scomparso il 17 agosto, e il suo corpo è stato rinvenuto oggi al largo della costa vibonese, vicino a Vibo Marina. Secondo le prime valutazioni, si sospetta che il decesso sia avvenuto per annegamento, ma saranno necessarie ulteriori analisi, in particolare un’autopsia, per confermare esattamente le cause della morte.

La tragica segnalazione è pervenuta da alcuni passanti che si trovavano lungo la riva e hanno notato un corpo galleggiante tra Vibo Marina e Bivona. Subito dopo l’allerta, una pattuglia della Guardia Costiera è intervenuta per recuperare il cadavere, successivamente trasportato a Vibo Marina. Le forze dell’ordine hanno poi effettuato l’identificazione, confermando ciascun dettaglio riguardante la vittima.

Ultimo Avvistamento e Ricerca

Alessandria era stato visto per l’ultima volta nel pomeriggio del 17 agosto nella frazione di Bivona, poco distante dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo. Prima della sua scomparsa, ha lasciato un biglietto che è stato rinvenuto insieme ai suoi vestiti abbandonati sugli scogli, attraverso il quale ha tentato di spiegare ai familiari le motivazioni del suo allontanamento. Secondo quanto riportato, il ragazzo si trovava a bordo di una bicicletta nera, marca Graziella, ed è stato avvistato da alcuni testimoni anche mentre si trovava su un pedalò nella zona del ritrovamento.

Dopo un appello della famiglia, che ha contattato le forze dell’ordine preoccupata per la scomparsa del giovane, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha attivato un ampio dispositivo di ricerca che ha incluso non solo sommozzatori ma anche motovedette per controllare l’intera area marittima e raccogliere ulteriori informazioni da parte di chi avesse assistito alla scomparsa di Alessandria.

L’Appello della Famiglia e i Motivi dell’Allontanamento

La famiglia di Gabriele ha lanciato un appello sui social media, chiedendo aiuto alla comunità per ritrovare il giovane. Il fratello, in particolare, ha utilizzato le piattaforme online per diffondere la foto di Gabriele, esprimendo profonda preoccupazione e invocando la collaborazione di chiunque potesse avere informazioni utili. “Aiutateci a ritrovarlo”, ha scritto, sottolineando il forte legame che univa la famiglia.

Gabriele lavorava in un ristorante chiamato “La Rosa dei Venti”, situato a Bivona. Durante le indagini è emerso che il giovane aveva cercato di allontanarsi in passato, ma era sempre tornato a casa in poche ore, rendendo ancor più drammatica questa sua ultima scomparsa. I familiari hanno descritto Gabriele come una persona sensibile e piena di vita, e la sua perdita ha colpito profondamente non solo i cari, ma anche tutta la comunità, che ora si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.