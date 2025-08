Chi erano i due ragazzi vittime dell’incidente a Pordenone: oggi sarebbe stato il compleanno di Fabio

La sera del 5 agosto 2025 si è trasformata in una tragedia per la comunità di Maniago, in provincia di Pordenone, quando un grave incidente stradale ha spezzato le vite di due ragazzi di appena 19 anni, Fabio Rosa e Danilo Boz. I giovani, entrambi calciatori della squadra locale Maniago Vajont, stavano tornando da un allenamento estivo a Poffabro quando l’auto su cui viaggiavano ha perso il controllo all’interno della galleria Val Colvera.





L’incidente, avvenuto lungo la strada che collega Maniago a Frisanco, ha coinvolto una Renault Twingo e una Volkswagen Tiguan. La Renault, guidata da un loro coetaneo di nome Andrea e con altri due passeggeri a bordo, ha invaso improvvisamente la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con la Tiguan condotta da una donna di 72 anni residente a Zoppola. L’impatto è stato devastante: Fabio Rosa e Danilo Boz sono deceduti sul colpo, mentre il conducente della Twingo è rimasto gravemente ferito, sebbene non in pericolo di vita. La donna alla guida dell’altra vettura ha riportato lesioni lievi ed è stata trasportata all’ospedale di Pordenone.

Le indagini per determinare le cause dell’incidente sono ancora in corso. Al momento, non sono state accertate dinamiche precise che possano spiegare l’improvvisa perdita di controllo del veicolo.

Fabio Rosa, residente a Maniago, avrebbe compiuto 19 anni il giorno seguente, il 6 agosto. Diplomato al liceo Kennedy di Pordenone, aveva intenzione di iscriversi al corso di Ingegneria meccanica presso l’Università di Udine. Descritto come un ragazzo responsabile e dedito allo studio, spesso aiutava il fratello minore con i compiti scolastici. Il suo nome era stato scelto in onore del nonno paterno, un simbolo del forte legame con la famiglia.

Anche Danilo Boz, originario di Maniago, aveva appena compiuto 19 anni. Dopo aver frequentato il percorso di studi agrari presso l’ISIS di Spilimbergo, condivideva con Fabio una profonda amicizia e la passione per il calcio. Entrambi militavano nella squadra locale Maniago Vajont, che partecipa al campionato di Promozione. Il loro affiatamento era evidente sia fuori dal campo che durante le partite, dove spesso collaboravano con passaggi e assist tecnici.

Negli ultimi giorni, i due giovani avevano partecipato agli allenamenti estivi della squadra a Poffabro, frazione di Frisanco nota per la bellezza delle sue architetture in pietra e legno e inclusa tra i “Borghi più belli d’Italia”. Qui, immersi nel verde e nella tranquillità del luogo, si stavano preparando con entusiasmo alla nuova stagione calcistica.

La notizia della loro tragica scomparsa ha profondamente scosso la comunità locale. Decine di amici, compagni di squadra e cittadini si sono radunati per esprimere il loro dolore e solidarietà alle famiglie delle vittime. Il Maniago Vajont ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale: “La perdita di Fabio Rosa e Danilo Boz ci lascia senza parole. Erano ragazzi pieni di energia e speranza per il futuro. Il nostro pensiero va alle loro famiglie in questo momento di immenso dolore”.

La galleria Val Colvera, teatro dell’incidente, è un tratto stradale noto per la sua complessità e per la necessità di una guida particolarmente attenta. Le autorità locali stanno valutando eventuali interventi per migliorare la sicurezza del tratto stradale, al fine di prevenire ulteriori tragedie.

L’intera comunità di Maniago si è stretta attorno alle famiglie dei due giovani calciatori. Le testimonianze dipingono Fabio e Danilo come ragazzi rispettati e amati, sia dai loro compagni che dai cittadini del luogo. La loro perdita rappresenta un vuoto incolmabile per tutti coloro che li conoscevano.