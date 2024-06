Tutto sul film “Come rapinare una banca”: trama, cast, finale e location delle riprese

Come rapinare una banca: un documentario avvincente su Netflix

Netflix propone un nuovo intrigante film-documentario dal titolo Come rapinare una banca. Questa pellicola, carica di atmosfere drammatiche, proviene dagli Stati Uniti d’America e ha una durata di un’ora e 26 minuti. Realizzato nel 2024, il film promette di catturare l’attenzione del pubblico grazie alla sua narrazione avvincente e al tema intrigante.





Regia e protagonisti del film Come rapinare una banca

Stephen Robert Morse e Seth Porges sono i registi di questo affascinante documentario. I protagonisti principali includono Scott Scurlock e Steve Meyers, interpretati rispettivamente da Jordan Burtchett e Tristan McKinnon. Nel cast troviamo anche Kurt Ostlund nei panni di Mark Biggins.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato interamente girato in America, con Seattle come location principale, accompagnata da altre zone del Washington. La produzione è stata curata da LONE WOLF STUDIOS in collaborazione con Pinball Party Productions e Screen Siren Pictures. A livello internazionale, il film è conosciuto con il titolo How to Rob a Bank.

Trama del film Come rapinare una banca in onda su Netflix

Il protagonista assoluto del film è Scott Scurlock, un rapinatore di banche di grande fama. L’uomo, conosciuto per la sua abilità, mira a diventare il miglior rapinatore del mondo. Ambientato nella Seattle degli anni ’90, Scott Scurlock sembra aver trovato la formula perfetta per il successo: è affascinante, ha molti soldi e ha costruito un nascondiglio segreto degno dei migliori film di Hollywood.

Grazie alla sua ingegnosità, Scott riesce a sfuggire ogni volta dopo una rapina. Tuttavia, la sua fortuna inizia a esaurirsi quando le forze dell’ordine si avvicinano sempre più a catturarlo. La pressione crescente costringe Scott e la sua banda a rischiare tutto per un ultimo colpo. Dopo questa impresa, Scott ha promesso di cambiare vita, ma riuscirà davvero a tenere fede alla sua parola?

Come rapinare una banca: il cast completo

Ecco il cast del film Come rapinare una banca e i rispettivi personaggi:

Jordan Burtchett : Scott Scurlock

: Scott Scurlock Tristan McKinnon : Steve Meyers

: Steve Meyers Kurt Ostlund : Mark Biggins

: Mark Biggins Gavin Langelo : Mike Magan

: Mike Magan Lesley Mirza : Cassiere di banca spaventato

: Cassiere di banca spaventato Scott Patey : Scott Levine

: Scott Levine Chezca Vega : Custode del caveau femminile

: Custode del caveau femminile Maia Michaels : Seconda cassiera

: Seconda cassiera Jeff Bezos : Se stesso

: Se stesso Mark Biggins : Amico e complice di Scott

: Amico e complice di Scott Kevin Costner : Robin Hood

: Robin Hood Robert De Niro : Neil McCauley

: Neil McCauley Susan Dodd: Direttore di banca, First Interstate

Considerazioni finali

Come rapinare una banca offre una panoramica affascinante e avvincente su uno dei più abili rapinatori di banche di tutti i tempi. La maestria registica di Stephen Robert Morse e Seth Porges, unita alla performance coinvolgente del cast, rende questa pellicola un must-watch per gli appassionati di documentari drammatici e storie ad alta tensione. Non perdetevi questo emozionante film su Netflix per scoprire se Scott Scurlock riuscirà davvero a sfuggire alla giustizia e a cambiare vita.