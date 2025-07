Erika Ferini Strambi trovata senza vita in un campo: era scomparsa da Milano il 7 luglio

Il corpo di Erika Ferini Strambi, una donna di 53 anni residente a Milano, è stato ritrovato privo di vita in un campo a Pantigliate, a pochi metri dalla sua automobile. La donna era scomparsa il 7 luglio, e da allora non si avevano più sue notizie. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di un agricoltore della zona, che ha notato la sua auto in un fosso.





Secondo quanto ricostruito, Erika Ferini Strambi era stata vista per l’ultima volta il 3 luglio, giorno in cui si era recata al lavoro presso il reparto risorse umane di un’azienda nel Milanese. La sera del 5 luglio, avrebbe trascorso del tempo con alcuni amici in un locale a Segrate, ma da quel momento in poi non si sono più avute sue notizie. Il padre della donna, preoccupato per il mancato contatto, si è rivolto ai carabinieri della compagnia Porta Monforte il 7 luglio per denunciarne la scomparsa.

Il ritrovamento è avvenuto oggi nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30. Un agricoltore ha notato una Mini Cooper in un fosso e ha immediatamente avvisato le autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, che hanno scoperto il corpo della donna a circa duecento metri di distanza dal veicolo. Accanto al cadavere sono state rinvenute le stampelle che Erika Ferini Strambi utilizzava per muoversi.

Gli investigatori hanno confermato che il corpo non presenta segni evidenti di violenza. Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare le cause del decesso e stabilire da quanto tempo il corpo si trovasse nel campo. L’autopsia sarà cruciale per chiarire questi aspetti e fornire risposte agli interrogativi che circondano la vicenda.

Un elemento importante per le indagini è rappresentato dall’ultima traccia telefonica della donna, localizzata proprio nella zona di Pantigliate. Questo dettaglio potrebbe essere utile per ricostruire gli spostamenti di Erika Ferini Strambi nei giorni precedenti alla sua morte. Al momento, gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista per comprendere cosa sia accaduto.

La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla notizia del ritrovamento. La scomparsa di Erika Ferini Strambi aveva destato grande preoccupazione nei giorni precedenti, con amici e parenti che avevano sperato fino all’ultimo in un esito positivo delle ricerche. Ora, l’attenzione è rivolta alle indagini delle autorità, che dovranno fare luce su questa tragica vicenda.

Gli amici e i colleghi della donna la descrivono come una persona solare e dedita al lavoro. La sua improvvisa scomparsa e il ritrovamento del corpo hanno lasciato tutti increduli. L’azienda presso cui lavorava ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, sottolineando la professionalità e l’umanità che Erika Ferini Strambi dimostrava ogni giorno.

Le indagini continuano senza sosta. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio legato al ritrovamento del corpo e dell’auto, cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte della donna. L’autopsia sarà determinante per fornire risposte sulle cause del decesso e sul momento esatto in cui si è verificato.

La vicenda di Erika Ferini Strambi rappresenta un caso delicato e complesso, che richiede un’attenta analisi da parte delle autorità competenti. La speranza è che le indagini possano portare a conclusioni chiare e offrire un minimo di conforto alla famiglia della donna, che sta affrontando un dolore indescrivibile.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità di Milano e dei suoi dintorni resta in attesa di risposte definitive su questa tragica storia.