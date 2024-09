Ucciso a colpi di kalashnikov a Grenoble, Marco Cataldi era un uomo “educato e instancabile lavoratore”

Si chiamava Marco Cataldi, un giovane pizzaiolo di 31 anni originario di Palermo, il cittadino italiano vittima di un agguato avvenuto nei pressi di Grenoble, in Francia. Marco è stato colpito a morte da colpi di kalashnikov, mentre si trovava in strada nella serata di sabato, in un episodio che ha scosso la comunità locale e ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social.





Da quanto è emerso, Marco si era trasferito a Fontaine circa due anni fa, dove ha continuato la sua carriera di pizzaiolo. Era tornato a Palermo per trascorrere una ventina di giorni durante le ferie estive ed era atteso per incontrare un amico intorno alle 23 della fatale serata. Secondo le prime ricostruzioni, i killer, arrivati a bordo di una Peugeot 3008, avrebbero sparato circa una ventina di colpi, colpendo Marco mortalmente e ferendo gravemente un altro giovane presente. Si ipotizza che quest’ultimo fosse il vero obiettivo dell’agguato.

Indagini in corso

Le forze di polizia francesi stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto, senza escludere alcuna pista. Tra le varie ipotesi, c’è quella che l’episodio possa essere collegato alla criminalità organizzata o al traffico di stupefacenti. Tuttavia, per il momento si tratta solo di supposizioni. Si attende anche la decisione riguardo all’autopsia, che sarà fondamentale per raccogliere ulteriori informazioni sul caso.

Intanto, i familiari di Marco, appresa la triste notizia, hanno preso rapidamente un volo per Milano da Palermo e da lì si sono diretti verso la Francia in bus, desiderosi di essere vicini l’ultimo saluto al giovane. Marco lascia dietro di sé una forte scia di affetto e ricordi, testimoniando il suo carattere affabile e il suo amore per il lavoro e per la vita.

Messaggi di cordoglio e ricordi

Sui social network, molti amici e conoscenti hanno voluto esprimere il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia di Marco. “Ciao amico mio, non ci sono parole per descrivere ciò che è successo, eri un ragazzo pieno di vita, gentile e solare, un grande lavoratore. La tua scelta di trasferirti in Francia mostrava la tua determinazione – purtroppo, Marco, rimarrai per sempre nei nostri cuori”, ha scritto un amico, Mario.

Un altro messaggio, da parte di Noemi, tocca profondamente: “Se avessi saputo che quel giorno sarebbe stato l’ultimo abbraccio, ti avrei stringato ancora più forte. Non troveremo mai pace, perché durante la tua vita, ci hai portato via un pezzo del nostro cuore.” Questo sentimento di tragica perdita e il ricordo di una vita spezzata troppo presto continuerà a risuonare nelle vite delle persone che lo hanno conosciuto.

Marco rappresenta un esempio di come la violenza possa colpire in modo inaspettato e devastante, spezzando legami e sogni. La sua storia è un richiamo alla riflessione sulla sicurezza e sulla necessità di cercare risposte definitive a situazioni sempre più preoccupanti.