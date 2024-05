Umberto Tozzi e i suoi figli: Vita e Storie di Nicola Armando, Natasha e Gianluca

I figli di Umberto Tozzi:

Gianluca Tozzi si occupa di produzione musicale, collaborando in una casa discografica di famiglia insieme a suo padre, Umberto Tozzi. Nicola Armando, il frutto del suo primo amore con Serafina Scialò, ha avuto un’infanzia turbolenta a causa di problemi finanziari causati dalla separazione dei genitori.





Nata nel 1989, Natasha Tozzi è un’influencer e modella di successo. Ha fatto molto parlare di sé anche nel mondo del gossip per la sua storia d’amore con Stefano Ricucci, l’ex marito di Anna Falchi. Attualmente, Natasha è legata a Alberto Franceschi, il figlio del fondatore di Grafica Veneta.

A differenza dei fratellastri, Nicola Armando è noto per il suo rapporto complesso con il padre e la madre. Ciò è dovuto ad una precedente controversia legale tra Umberto Tozzi e l’ex moglie Serafina Scialò. Tuttavia, la querelle è stata risolta dal cantante che ha ritirato la denuncia e ha perdonato l’ex moglie. Parlando di tutto questo, Nicola Armando ha rivelato al Messaggero:

“In un divorzio, di solito, entrambe le parti sono responsabili. Mia madre mi ha impedito di vedere mio padre? È successo un paio di volte, ma ci sono stati momenti in cui l’ho aspettato invano”.

Nicola ha inoltre dichiarato che sua madre, Serafina, non ha mai ricevuto denaro da Umberto Tozzi:

“Mia madre non ha mai ricevuto nessuno dei due assegni di mantenimento”, ha detto. “Dopo la separazione, mio padre ha lasciato gli assegni con mia madre per sicurezza, ma non li ha mai incassati.”

E conclude ricordando la tormentata storia dei suoi genitori:

“Nonostante fossi piccolo, ricordo tutto molto bene, comprese le continue litigate”.