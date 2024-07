Un autobus si è ribaltato e si è fermato in posizione verticale, causando paura fuori Barcellona. Incredibilmente, tutti i 60 passeggeri sono usciti illesi.

Paura e caos, ma per miracolo nessuna vittima: come un grave incidente ha messo alla prova i soccorsiSulla autostrada C-32 all’altezza di Pineda del Mar, in Spagna, un autobus con 60 passeggeri a bordo, dipendenti di Inditex che si recavano al lavoro, è rimasto coinvolto in un grave incidente.

Secondo le immagini postate sui social, il bus si è ribaltato ed è rimasto in posizione verticale all’entrata della galleria, in una situazione a dir poco impressionante.Nonostante l’impatto, la gran parte dei passeggeri è riuscita a uscire dal veicolo, mentre gli altri sono stati evacuati dai vigili del fuoco, accorsi sul posto con otto pattuglie di agenti del Servizio catalano di Traffico (Sct), una quindicina di ambulanze e due elicotteri ospedalizzati.

Inizialmente, due passeggeri erano rimasti incastrati, ma sono stati successivamente liberati.Secondo le informazioni diffuse dal Sct, nessuno è rimasto ferito gravemente. L’autobus trasportava i lavoratori alla fabbrica di Tardera del gruppo tessile Inditex, titolare fra gli altri del marchio Zara.

Secondo il bilancio della Protezione civile, solo due passeggeri hanno riportato lievi ferite, mentre l’autista è stato ricoverato in gravi condizioni.Questo incidente ha messo alla prova i soccorsi, che sono riusciti a intervenire tempestivamente e a evacuare tutti i passeggeri senza conseguenze tragiche. Nonostante la situazione di panico e il caos iniziale, per miracolo nessuna vita è stata spezzata. Questo episodio dimostra l’importanza di una risposta efficace e coordinata delle autorità in caso di emergenze di questo tip