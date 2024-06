Un camion perde una ruota sull’autostrada A4 e colpisce un’auto, causando la morte della conducente

Incidente fatale sull’Autostrada A4 quando una ruota staccatasi da un camion colpisce un’auto, uccidendo l’autista di nazionalità austriaca.





Un tragico incidente ha scosso l’Autostrada A4 poco dopo le 18:15 di oggi, mercoledì 26 giugno. Una ruota si è staccata da un camion in movimento, colpendo con forza un’auto e causando la morte immediata della conducente, una donna di origine austriaca.

L’incidente è avvenuto tra lo svincolo di Roncade Meolo e l’allaccio con la A57, la tangenziale di Mestre, in direzione Padova. I vigili del fuoco di San Donà di Piave sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza il veicolo colpito e per estrarre la vittima, che era rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, il personale medico del Suem presente sul luogo ha solo potuto constatare il decesso della donna. Dopo l’impatto, la ruota del camion è stata ritrovata fuori dalla carreggiata, indicando la violenza dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale dell’autostrada per gestire il traffico e avviare le indagini del caso. Gli inquirenti ora lavoreranno per stabilire le precise circostanze dell’accaduto e per valutare eventuali responsabilità nell’incidente mortale.

