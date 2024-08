Un giorno tragico per Mariah Carey: perde madre e sorella, “ho il cuore spezzato”

Mariah Carey affronta una perdita devastante, avendo perso sia la madre che la sorella nello stesso giorno, un evento che l’ha profondamente segnata.





Mariah Carey è col cuore spezzato dopo la tragica notizia della scomparsa della madre e della sorella, avvenuta nello stesso giorno. In un’intervista esclusiva a People.com, la cantante ha condiviso il suo dolore e la difficoltà di affrontare una doppia perdita. “Ho perso la mamma e, in un tragico corso degli eventi, lo stesso giorno è morta anche mia sorella”, ha dichiarato, senza fornire dettagli sulle cause delle morti.

Nella sua testimonianza, Mariah ha rivelato di sentirsi fortunata per aver avuto l’opportunità di trascorrere l’ultima settimana accanto alla madre, Patricia, 87 anni. Riguardo alla madre e alla sorella, Alison, 63 anni, scomparse lo stesso giorno, ha affermato: “Apprezzo l’amore e il sostegno di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento così buio”.

Mariah ha sempre avuto un rapporto complesso con entrambe le donne. Nonostante gli alti e bassi, è riuscita a mantenere un legame con la madre, una cantante lirica, con la quale ha avuto l’opportunità di esibirsi nel 2010 per uno speciale natalizio. Nel suo libro autobiografico, Mariah ha descritto il loro rapporto come un legame intricato pieno di “orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione”.

Riguardo alla sorella Alison, Mariah ha vissuto un rapporto teso. Secondo quanto riportato dall’ANSA, l’ex tossicodipendente e sieropositiva non aveva avuto contatti con la cantante negli ultimi 30 anni. Mariah è ancora traumatizzata dall’abuso subito durante la sua infanzia, quando Alison la drogò con valium, le offrì cocaina e, addirittura, tentò di venderla a un magnaccia, tutto quando lei aveva appena 12 anni.

In questo momento di profondo dolore, Mariah Carey continua a cercare di elaborare le sue emozioni, supportata dall’affetto e dalla comprensione di amici e fan. La sua storia dimostra quanto possano essere complessi i rapporti familiari e come il legame di sangue, anche nei momenti più difficili, possa essere fonte di tumulto e introspezione. La comunità musicale e i fan si uniscono a lei nel lutto, esprimendo il loro supporto per una delle voci più iconiche della musica.