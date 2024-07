Un giovane di vent’anni muore annegato dopo essere caduto dal materassino: “Non era in grado di nuotare”. L’incidente si è verificato mentre era con un amico

Soufiane Elqasemy, un ragazzo di poco più di 20 anni originario del Marocco, è tragicamente annegato nella serata di ieri nel fiume Galasso, situato a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto. L’incidente è avvenuto quando il giovane ha perso l’equilibrio mentre era su un materassino gonfiabile in compagnia di un amico, che ha prontamente allertato i soccorsi.





Il giovane non sapeva nuotare

Sul luogo dell’incidente è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato disperatamente di rianimare il ragazzo. Le prime ricostruzioni indicano che la vittima non sapeva nuotare. Per il recupero del corpo sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno raccolto elementi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio della comunità

Il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita del giovane Soufiane: «Apprendo con profonda tristezza della tragica scomparsa del giovanissimo Soufiane Elqasemy avvenuta ieri sera a Marina di Ginosa. Esprimo il mio più sincero cordoglio e vicinanza ai suoi familiari in un momento così doloroso».