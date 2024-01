Una svolta sconvolgente ha segnato il caso di Maéva Dubois, una giovane studentessa di 21 anni residente a Le Havre. Martedì sera, il corpo della giovane è stato trovato nei pressi del porto della città, come riportato da BFMTV e confermato da Le Parisien.

La scomparsa di Maéva è stata un enigma che ha mantenuto in apprensione la sua famiglia, gli amici e la comunità di Le Havre. La giovane studentessa, dopo aver festeggiato il Capodanno con amici, era misteriosamente sparita senza più dare alcuna notizia di sé. L’annuncio della sua morte è stato ufficializzato sia dal procuratore Bruno Dieudonné che dal fratello di Maéva.

Il procuratore ha riferito che, al momento, si sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un decesso accidentale come possibile causa della sua morte. Tuttavia, per ottenere una chiara comprensione delle circostanze del decesso, si procederà con un’autopsia.





La notte di Capodanno, Maéva e due suoi amici avevano cercato di entrare in una discoteca vicino ai Docks, ma erano stati respinti all’ingresso. Decisero quindi di dirigersi verso casa di Maéva, ma durante il tragitto il gruppo si divise a causa di una discussione sulla strada da percorrere.

Da quel momento, Maéva svanì nel nulla. Dopo aver telefonato agli amici e assicurato loro di essere quasi a casa, il suo telefono smise di funzionare, probabilmente a causa della batteria scarica.

Le ore passavano e l’ansia cresceva tra gli amici di Maéva. Alle 5 del mattino, decisero di contattare le autorità. Inizialmente, la polizia aveva suggerito che la giovane sarebbe potuta tornare durante la giornata, ma la preoccupazione si trasformò in angoscia quando la famiglia fu informata della sua scomparsa solo il lunedì sera.

Le Indagini in Corso

Attualmente, le indagini si concentrano sulla localizzazione del telefono di Maéva. Gli investigatori hanno scoperto che l’ultima posizione nota del suo dispositivo è stata registrata alle 5:57 in rue Marais, a tre chilometri dalla discoteca e a due chilometri dalla sua abitazione.

Le indagini continuano per gettare luce sulle circostanze misteriose che hanno portato alla tragica fine di Maéva Dubois. Restiamo in attesa dei risultati dell’autopsia che potranno svelare la verità dietro questa dolorosa vicenda.