Durante l’estate 2020, Diodato e la sua attuale fidanzata Greta Zuccoli si sono innamorati sul palco, con lei che fungeva da vocalist nell’ambito del suo tour. La voce di Greta Zuccoli, che confluisce elementi di trip hop e cantautorato italiano, è notevolmente distintiva e risuona con un’immediata emotività e profondità.





Un Primo Sguardo a Greta Zuccoli, la Compagna di Diodato

Zuccoli ha tracciato un percorso musicale insolitamente vivace, ricco di collaborazioni di alto profilo, che l’hanno portata a creare una carriera come solista. Fondatrice della band napoletana Greta & The Wheels, la sua musica è permeata da influenze brit-folk arricchite da melodie italiane. Scoperta da Damien Rice, Zuccoli ha collaborato con lui durante vari concerti, incluso un tour estivo in barca a vela, “Wood Water Wind Tour”. Ha anche partecipato al film “Il ladro Di Giorni” di Guido Lombardi, cantando dal vivo una canzone in una scena in cui appare con gli attori principali.

Nel proteggere la loro relazione dai riflettori, sia Antonio Diodato che Greta Zuccoli hanno limitato le interazioni pubbliche sui social media. Questo atteggiamento riservato era stato mantenuto anche nella precedente relazione di Diodato con Levante, anch’essa una collega professionale. La loro storia precedeva la relazione attuale, durando dal 2017 al 2019, e si è conclusa senza controversie. In ogni caso, hanno sempre gestito le loro relazioni personali lontano dallo sguardo delpubblico

Greta Zuccoli ha condiviso i ricordi del tour con il suo fidanzato Diodato, sottolineando le esperienze di viaggio condivise e l’emozione di esibirsi all’Arena di Verona. Ha parlato con affetto delle risate condivise in spogliatoio, speciale menzione per l’ospite Baggio. Ricorda con entusiasmo l’umanità di Diodato.

La compagna di Diodato ha condiviso la storia dietro “Sopra un Filo”, un singolo in cui si è immaginata diventare piccola come un granello di sabbia e nascondersi nella tasca di qualcuno. Questa visione metaforica vuole sottolineare l’importanza dell’essere, letteralmente, un peso significativo nella vita della persona che scegliamo di amare.

Nonostante la loro apparente intimità, si potrebbe anche ipotizzare che i due siano solo buoni amici. Durante un evento musicale, Diodato ha provocato qualche confusione con una battuta: “Ringrazio Claudio Ongaro, che oltre a essere il mio manager è anche il mio attuale fidanzato”. Nonostante tutto, l’artista tiene a riservatezza la sua vita privata, rendendo difficile discernere il vero significato dietro alle sue parole.