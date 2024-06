Un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere saltato dal pontile e non essere riemerso

Un pomeriggio di sole e spensieratezza al mare si è trasformato in un dramma incomprensibile per una famiglia e una comunità. Un ragazzino di soli dodici anni ha perso la vita dopo un tuffo nelle acque della Piattaforma Bedetti di Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Un evento che ha scosso profondamente tutti i presenti.





Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, di origini straniere, si sarebbe lanciato in acqua dal pontile senza mai riemergere. Gli amici, preoccupati per la sua scomparsa, hanno subito lanciato l’allarme, dando il via a una serie di operazioni di soccorso. La giornata che doveva essere di puro divertimento si è invece conclusa in tragedia.

La risposta dei soccorsi è stata immediata. L’eliambulanza si è levata in volo verso il luogo dell’incidente, ma purtroppo è tornata all’ospedale di Torrette senza il giovane a bordo. Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine, la Guardia Costiera e il personale sanitario, che hanno tentato disperatamente di rianimare l’adolescente con un prolungato massaggio cardiaco. Nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvargli la vita.

Le Parole degli Esperti

Gli esperti sottolineano l’importanza della prudenza durante le attività in acqua, specialmente per i più giovani. L’area della Piattaforma Bedetti è nota per essere frequentata da bagnanti e appassionati di tuffi, ma anche per i potenziali rischi legati a queste pratiche. Le autorità locali stanno considerando ulteriori misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti.

Comunità in Lutto

La comunità di Falconara Marittima è in lutto per la perdita del giovane. Molti residenti si sono radunati in segno di solidarietà verso la famiglia, esprimendo il proprio cordoglio. L’episodio ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza in spiaggia e durante le attività acquatiche.