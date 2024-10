Un uomo di 45 anni si cosparge di benzina e si accende, poi si tuffa in mare a Mondragone: attualmente in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli

Un uomo di 45 anni se è dato fuoco sulla spiaggia di Mondragone, in provincia di Caserta, ed è ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli di Napoli. Le profonde ustioni coprono il 50% del suo corpo.

Il tragico evento si è verificato nella giornata di domenica 27 ottobre 2024. Secondo le prime informazioni ottenute, l’uomo, originario di Sessa Aurunca, ha preso decisioni drammatiche e poco comprensibili: dopo essersi cosparso di benzina, si è dato fuoco e, nel tentativo di spegnere le fiamme, si è tuffato in mare.





Drammatico intervento sull’arenile di Mondragone

Immediatamente dopo l’accaduto, alcuni passanti hanno allertato l’ambulanza del 118 dell’Asl di Caserta, che è giunta rapidamente sul posto. I paramedici hanno fornito le prime cure necessarie prima di trasportare l’uomo d’urgenza all’ospedale San Rocco, e successivamente al reparto Grandi Ustionati del Cardarelli. Qui, attualmente intubato e sedato, il paziente è in prognosi riservata, mentre i medici affrontano le gravi conseguenze delle ustioni riportate.

Sebbene la vicenda sia ancora avvolta nel mistero, i carabinieri della compagnia di Mondragone sono giunti sul luogo per avviare le indagini necessarie. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l’uomo avrebbe agito da solo, senza alcun coinvolgimento esterno. La motivazione di un gesto così estremo rimane sconosciuta e potrebbe essere legata a un quadro di fragilità psicologica. Le forze dell’ordine stanno esaminando diverse piste per comprendere le cause di questo drammatico episodio, incluse eventuali problematiche di salute mentale che potrebbero aver influenzato le azioni dell’individuo.