Una Famiglia Vincente – King Richard: La Storia dietro due Superstar del Tennis

Il Film e il Suo Cast

“Una Famiglia Vincente – King Richard”, diretto da Reinaldo Marcus Green, è un dramma del 2021 che racconta la straordinaria storia delle superstar del tennis, Venus e Serena Williams, attraverso la figura chiave del loro padre, Richard Williams (interpretato da Will Smith). Questo film è stato un successo straordinario, portando il talento e la determinazione delle due giovani tenniste sul grande schermo.

Il cast del film include anche attori come Jon Bernthal, Liev Schreiber, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn, e Craig Tate, che hanno contribuito a dare vita a questa emozionante storia.

La Trama

“Una Famiglia Vincente – King Richard” ci riporta indietro nel tempo, quando la famiglia Williams viveva a Compton, un quartiere noto per l’alta criminalità di Los Angeles. Richard Williams, sin dall’infanzia delle sue figlie, ha nutrito il sogno di trasformarle in campionesse di tennis, nonostante non avessero alcuna preparazione nel mondo dello sport. Con determinazione, ha iniziato ad allenarle, credendo che Venus e Serena potessero diventare due delle tenniste più straordinarie nella storia del tennis.





La Critica

La storia di Richard Williams, un uomo determinato a far emergere il talento delle sue figlie in un mondo dominato dal tennis tradizionalmente “bianco”, è stata accolta positivamente dalla critica. Il film offre uno sguardo avvincente su questo personaggio eccentrico e offre un ruolo su misura per Will Smith. Le giovani attrici che interpretano Venus e Serena, Saniyya Sidney e Demi Singleton, portano talento e personalità alla storia.

Frasi Celebri dal Film

Il trailer italiano del film offre alcune frasi memorabili, tra cui:

Richard Williams (Will Smith): “Non mi offendo se mi dici che siamo troppo duri con loro, perché lo siamo! Il nostro compito è tenerle lontane dalla strada! Le volete controllare, controlliamole! Abbiamo futuri medici, avvocati, più un paio di stelle del tennis in questa casa!”

Premi e Riconoscimenti

Il film ha ricevuto una serie di premi e nomination, tra cui:

Oscar – 2022:

Miglior attore protagonista a Will Smith

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il miglior montaggio a Pamela Martin

Candidatura per la miglior attrice non protagonista ad Aunjanue Ellis

Candidatura per la miglior canzone a Beyoncé e Dixson

Candidatura per la miglior sceneggiatura originale a Zach Baylin

Golden Globe – 2022:

Premio per il miglior attore in un film drammatico a Will Smith

Candidatura per il miglior film drammatico

Candidatura per la miglior attrice non protagonista in un film ad Aunjanue Ellis

Candidatura per la miglior canzone originale

BAFTA – 2022:

Premio per il miglior attore protagonista a Will Smith

Candidatura per la miglior attrice non protagonista ad Aunjanue Ellis

Candidatura per la miglior sceneggiatura originale a Zach Baylin

“Una Famiglia Vincente – King Richard” ha dimostrato di essere un film straordinario che ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica, e che ha ottenuto riconoscimenti importanti in campo cinematografico.