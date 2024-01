Questa mattina, la comunità di Capoterra è stata scossa da un tragico incidente lungo la SS 195, nei pressi della località La Maddalena. Un giovane di soli 19 anni ha perso la vita quando la sua auto è uscita di strada, ribaltandosi e finendo in mare. L’incidente ha avuto conseguenze devastanti, con il corpo della vittima ancora disperso.

Il guidatore, un ragazzo di appena 19 anni, è morto sul colpo a causa dell’incidente. Le circostanze che hanno portato all’uscita di strada e al ribaltamento dell’auto rimangono ancora sconosciute, e le indagini sono in corso per stabilire esattamente cosa sia accaduto in quella tragica mattinata.

Grazie all’intervento tempestivo delle squadre di emergenza, tra cui i Vigili del fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia locale di Capoterra, il giovane è stato rapidamente soccorso. Tuttavia, nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile evitare la tragica perdita della vita del ragazzo.





Attualmente, le operazioni di recupero del corpo del giovane sono in corso. Il veicolo è rimasto sommerso nelle acque del mare, rendendo la situazione particolarmente complessa per i soccorritori. Si stanno compiendo tutti gli sforzi possibili per recuperare il corpo e fornire una degna sepoltura al giovane deceduto.

Impatto sul Traffico e Indagini in Atto

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità della zona, con notevoli ritardi lungo la SS 195, conosciuta come ‘Sulcitana’, al chilometro 9.800. Gli agenti della Polizia stradale sono giunti sul posto per condurre le indagini necessarie e garantire una regolamentazione adeguata del traffico.

Parallelamente, le squadre Anas e le forze dell’ordine stanno collaborando per ripristinare la normale circolazione il prima possibile, riducendo al minimo il disagio per i conducenti. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e aggiornamenti su questa tragica vicenda.