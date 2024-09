Un’eccezionale nascita a Napoli: quattro gemelli portano gioia e nuove sfide a una famiglia. Momenti di felicità e apprensione per la super-mamma e il papà

Un parto straordinario ha avuto luogo presso il Policlinico Federico II di Napoli, dove sono nati quattro gemellini, un evento davvero raro, che si verifica solo una volta ogni 600-700 mila nascite. La felicità è palpabile per Giovanna, madre 30enne, e Daniele, 32enne, originari di Maddaloni, in provincia di Caserta, i quali hanno scelto di proseguire con determinazione la gravidanza, supportati dal dottor Fabrizio Paolillo Diodati, specialista in Ostetricia, Ginecologia e infertilità.





Il parto è avvenuto il 28 giugno presso il Nuovo Policlinico Federico II, dotato di un reparto di terapia intensiva neonatale. In questo contesto, sono venuti al mondo Francesco, Diego, Emanuele e Martina, tre maschi e una femmina, ciascuno con un peso di circa 1,6-1,7 kg. I piccoli, nati prematuramente, hanno dovuto rimanere in osservazione per alcune settimane. Dopo 40 giorni in incubatrice, i bambini sono stati finalmente dimessi e sono tornati a casa dalla loro super-mamma, dal papà e dal loro fratellino di 8 anni e mezzo, insieme a un cagnolino che è parte integrante della loro famiglia. Questo straordinario evento è stato condiviso dalla consigliera regionale Roberta Gaeta, durante il programma “Campania democratica e solidale” su Televomero.

Giovanna, in un’intervista a Fanpage.it, esprime la sua gioia immensa: “Sono incredibilmente felice, soprattutto ora che stanno bene. Questa avventura è stata un turbinio di emozioni. Non solo gioia per un sogno che si avvera, ma anche preoccupazione per le sfide che comporta, e la paura di un esito negativo. Fortunatamente, ora siamo tutti insieme”.

Il dottor Paolillo, contattato da Fanpage.it, conferma la rarità di un parto quadrigemino, stimando che incidenti come questo avvengano in una percentuale di circa uno su 600mila, secondo le ricerche in Europa. Giovanna ha già un figlio e ha cercato di concepire nuovamente per otto anni. A seguito di vari accertamenti e monitoraggi, è stata intrapresa una stimolazione ovarica che ha portato a una gravidanza multigemellare.

Il ginecologo avverte che portare avanti una gravidanza con quattro feti comporta notevoli rischi, inclusi quelli di parto prematuro e di possibili complicazioni per i neonati. “Per fortuna,” prosegue Paolillo, “tutti i piccoli sono nati sani e hanno raggiunto un’epoca gestazionale compatibile con buone prospettive di vita”. La gravidanza è stata seguita attentamente e, nonostante le preoccupazioni iniziali, i genitori hanno potuto finalmente portare i loro bimbi a casa.

Roberta Gaeta, concludendo la sua analisi, sottolinea l’importanza di questa nascita: “È una storia straordinaria non solo per l’accaduto in sé, ma per la forza e la dedizione mostrata dalla famiglia. Dimostrano un esempio di amore e coraggio, e fanno capire al loro maggiore, e non solo a lui, i valori più profondi. Inoltre, merita di essere sottolineato che non hanno rinunciato al loro cagnolino, una decisione che purtroppo molte famiglie fanno in circostanze simili. Infine, il dottore che ha assistito i genitori ha dimostrato una umanità e un calore straordinari, accompagnandoli in questo viaggio complesso”.