Un’influencer spende 19.000 dollari in un intervento chirurgico per “tornare vergine”, ma un medico mette in guardia dai rischi

Un’influencer brasiliana progetta di tornare “vergine” spendendo più di 19.000 dollari per un’operazione di ringiovanimento vaginale, ma un medico mette in guardia sui potenziali rischi.





“La procedura ha un significato speciale per me”, ha detto Ravena Hanniely, 23 anni, a Jam Press mentre descriveva la sua decisione di tornare indietro nel tempo per motivi estetici nella sua vita sessuale.

La bomba sexy ha in programma di sottoporsi a un’imenoplastica , nota anche come riparazione dell’imene, in cui il chirurgo cuce insieme i bordi strappati dell’imene di una donna con punti di sutura riassorbibili. In questo modo, la paziente sanguinerà la prossima volta che avrà un rapporto sessuale, come se, nelle immortali parole di Madonna, fosse “toccata per la prima volta in assoluto”.

Per Hanniely, che condivide spesso scatti piccanti per i suoi oltre 266.000 follower su Instagram , l’operazione “simboleggia un nuovo inizio nella mia vita personale e professionale”, ha affermato.

“Voglio tornare vergine”, ha dichiarato la modella. “Questo è per la mia autostima e per motivi personali che sono sempre stati importanti per me”.

Hanniely, che è single, dice di non aver ancora deciso chi la deflorerà di nuovo dopo l’operazione. Ha aggiunto che la macchina del tempo chirurgica ha benefici psicologici, oltre a quelli estetici, affermando: “Riguarda come si sente una donna e cosa desidera per se stessa”.

Non è chiaro quando Hanniely abbia programmato la ristrutturazione; tuttavia, riconosce che la procedura “richiede cure specifiche” e afferma di essere “pienamente dedita a garantire che tutto vada bene”.

“Seguirò i consigli medici, come evitare sforzi fisici, astenermi dall’intimità per il periodo raccomandato e scegliere abiti comodi”, ha affermato l’aspirante vergine.

Tuttavia, Hana Salusollia, CEO della Medisonal Clinic di Londra, uno studio medico virtuale che offre accesso a medici specialisti, ha affermato che l’imenoplastica non è la fonte di giovinezza sessuale che viene pubblicizzata.

Ha affermato che, sebbene la procedura sia un “intervento di chirurgia estetica riconosciuto”, è più “simbolico” e non ripristina realmente la verginità di qualcuno.

Salusollia ha aggiunto che questa inversione della verginità comporta alcuni rischi, tra cui infezioni e cicatrici. La paziente potrebbe anche soffrire di piccole emorragie durante e dopo la procedura, guarigione irregolare e insoddisfazione per i risultati.

“Questi rischi possono essere ridotti se eseguiti nel rispetto degli standard etici da chirurghi di alto livello”, ha affermato il medico.

Le preoccupazioni non sono solo di natura fisica.

“Solleva anche enormi questioni etiche e i pazienti dovrebbero essere incoraggiati a essere autorizzati a fare la propria scelta etica piuttosto che sentirsi costretti dalle pressioni sociali”, ha affermato Salusollia. “Il consenso informato è fondamentale poiché queste decisioni si intersecano con dimensioni culturali e psicologiche”.