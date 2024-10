Uomo investe un bambino e fugge: 58enne fermato durante una cena dalla cognata

Un tragico incidente ha coinvolto un bambino di tre anni in un’area residenziale di Roma. L’uomo alla guida di un SUV Mercedes è accusato di lesioni gravissime dopo aver investito il piccolo davanti alla chiesa Evangelica al Prenestino .

Il drammatico evento è accaduto domenica mattina, quando un gruppo di bambini si stava divertendo nei pressi della chiesa. Durante il gioco, il piccolo si è allontanato brevemente e si è avvicinato alla strada, dove è stato colpito in pieno dal SUV condotto da un 58enne di origine cinese. L’uomo, dopo l’impatto, ha abbandonato il luogo dell’incidente, senza prestare soccorso al bambino che giaceva a terra con una grave ferita alla testa e in stato di incoscienza.





Dopo aver investito il bambino, il conducente è sceso dall’auto per un momento, ha esaminato la situazione e, apparendo indifferente, è risalito nel SUV per fuggire. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno catturato la scena e hanno mostrato la frettolosa partenza dell’uomo, che non ha nemmeno allertato i servizi di emergenza.

Le Indagini e l’Arresto del Suspetto

Il bambino, inizialmente trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, ha dovuto essere trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Bambino Gesù di Roma a causa della gravità delle sue lesioni. Attualmente, è ricoverato in condizioni critiche e non ha ancora ripreso conoscenza.

La Polizia di Stato è intervenuta subito dopo l’incidente e ha avviato un’immediata indagine. Grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza, gli agenti sono riusciti a identificare rapidamente il veicolo coinvolto e a rintracciare il conducente. Poche ore dopo l’incidente, il 58enne è stato arrestato mentre si trovava a cena a casa di un familiare, comportandosi come se nulla fosse accaduto.

L’auto coinvolta è stata sequestrata per consentire ulteriori accertamenti sulle dinamiche dell’incidente. L’uomo è accusato di lesioni gravissime e sarà convocato per un interrogatorio nei prossimi giorni.

Riflessioni sul Sinistro e le Conseguenze Legali

Questo incidente solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, specialmente in aree frequentate da bambini. L’atteggiamento del conducente, che ha scelto di non prestare soccorso, evidenzia la gravità della situazione e il bisogno di misure più severe contro comportamenti irresponsabili al volante.

I fatti sono ancora in fase di esame e la comunità attende che le autorità prendano misure appropriate per garantire che simili tragedie non si ripetano. Nel frattempo, il bambino e la sua famiglia affrontano una situazione estremamente difficile, con la speranza che possano ricevere il supporto necessario durante questo momento critico.