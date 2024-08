Veicolo si ribalta: giovane madre muore, neonato di 6 mesi grave. Il partner era sotto l’effetto di droga e alcol

Una terribile tragedia ha colpito la cittadina di Fondi, dove una giovane mamma ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, Mariagrazia Bedin, di Sabaudia, aveva solamente 24 anni. Nonostante i tentativi disperati di soccorso, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.





Il suo bambino di pochi mesi versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in eliambulanza presso un ospedale di Roma. L’incidente si è verificato poco dopo l’una del mattino, quando la Volkswagen Golf condotta dal compagno della vittima e padre del piccolo, è uscita di strada in via Sant’Anastasia, capovolgendosi. A bordo c’erano anche la sorella del conducente, che è stata anch’essa ricoverata in ospedale in condizioni serie. Non sembrano esserci stati altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Dopo i soccorsi ai feriti, il conducente, un giovane albanese di 22 anni, è stato ricoverato al Dono Svizzero per le ferite riportate e sottoposto ai test per alcol e droga, risultando purtroppo positivo. Attualmente si trova piantonato in ospedale.

La comunità locale è sotto shock per questa terribile tragedia e si stringe attorno alla famiglia colpita, offrendo il proprio sostegno in questo momento di profonda tristezza.