Venezia, Andrea Berton muore a 22 anni in un tragico incidente stradale. Il padre: “La mia esistenza è terminata.”

Tragedia a Santa Maria di Sala: giovane di 22 anni perde la vita in un tragico incidente stradale. Solidarietà e dolore dalla comunità locale.





Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Santa Maria di Sala, nel Veneziano, la notte scorsa, provocando la morte di Andrea Berton, un giovane di 22 anni originario di Scorzé. L’incidente, avvenuto lungo la regionale Noalese, ha visto il coinvolgimento di due auto: una si è ribaltata, mentre l’altra è finita in un canale di scolo.

Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno all’una di notte, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza i veicoli e soccorrere i feriti. Nonostante gli sforzi, per Andrea non c’è stato nulla da fare. Alternate, altre due persone hanno riportato ferite, una delle quali è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era a bordo della vettura che si è rovesciata, mentre l’altra auto si sarebbe capovolta, finendo nel canale. La scena è stata messa sotto la supervisione dei carabinieri, che hanno deviato il traffico e hanno condotto i rilievi per chiarire l’accaduto. Le operazioni di emergenza sono continuate per circa tre ore, con i mezzi coinvolti posti sotto sequestro dalla magistratura per ulteriori indagini.

Il dolore per la perdita di Andrea ha colpito profondamente la sua famiglia e la comunità. “La mia vita è finita alle 2.20 di stanotte, senza di te nulla sarà uguale”, ha espresso il padre, Marzio Berton, camionista di professione, in un toccante messaggio sui social. Il sindaco di Scorzé, Giovanni Battista Mestriner, ha anche condiviso il suo cordoglio: “La scomparsa di un giovane a poco più di vent’anni è una vera tragedia. È ingiusto che un ragazzo così pieno di vita, sogni e ambizioni venga portato via così presto”, ha lamentato Mestriner, unendosi al dolore della famiglia e degli amici.

Anche il sindaco di Santa Maria di Sala, Natascia Rocchi, ha espresso il suo sgomento: “Sono profondamente colpita da quanto accaduto. Il mio cuore è per la famiglia di Andrea, e prego affinché i feriti si riprendano al più presto”.

Gli amici e i conoscenti di Andrea si stanno unendo per ricordarlo come un ragazzo pieno di vita e di aspirazioni. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile, dimostrando che anche nelle tragedie più oscure, il supporto umano e la solidarietà possono fare la differenza. La perdita di un giovane così promettente è una lezione dolorosa per chiunque e serve a ricordare quanto sia vulnerabile la vita.