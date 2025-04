Io e Andrej eravamo sposati da quasi quattro anni.

Il nostro matrimonio non era perfetto, ma ci amavamo sinceramente e affrontavamo insieme le difficoltà che la vita ci metteva davanti.

Eppure, sin dall’inizio, c’era un’ombra costante sulla nostra relazione: sua madre, Tamara Petrowna.





Non ha mai nascosto la sua antipatia nei miei confronti.

Per fortuna vivevamo in case separate, e gli incontri con lei erano limitati alle festività.

Cercavo di lasciar correre, di ignorare le sue frecciatine e i suoi commenti taglienti. Ma dopo la nascita di nostro figlio, tutto cambiò.

Tamara Petrowna iniziò a venire quasi ogni giorno.

All’inizio pensai che fosse solo il desiderio di vedere il nipote, di offrire aiuto o di dare consigli da nonna.

Ma presto compresi che le sue intenzioni erano ben diverse.

— Andrej, devi fare un test del DNA, ripeteva insistentemente.

— Mamma, ti prego, basta, cercava di fermarla lui. — Questo è mio figlio. Non c’è nulla da verificare.

— Nulla da verificare? — ribatteva lei, sprezzante. — Ma l’hai guardato bene? Non ti assomiglia per niente. Capelli biondi, occhi completamente diversi…

Feci del mio meglio per mantenere la calma.

Ero certa che Andrej sapesse la verità, che si fidasse di me.

Ma Tamara era più insistente e persuasiva di quanto avessi immaginato.

Parlava con lui ogni giorno, coinvolgeva altri parenti, insinuando dubbi e sospetti.

E lentamente, cominciarono a crederle.

Una sera, Andrej rientrò a casa visibilmente teso.

Evitava il mio sguardo, taceva.

Sentivo chiaramente che qualcosa lo turbava.

— Mi dispiace, disse infine. — Ma mamma non si arrende. E se avesse ragione? Potresti fare il test? Solo per chiudere definitivamente questa storia.

Serrando le labbra, lo fissai.

Non lo avevo mai tradito.

Sapevo, senza ombra di dubbio, che nostro figlio era anche suo.

Ma quella richiesta mi ferì nel profondo.

Mi dimostrava che nemmeno lui aveva piena fiducia in me.

— Va bene, risposi. — Facciamo il test. Ma dopo, farai esattamente ciò che ti dirò.

Andrej mi guardò sorpreso, ma acconsentì.

Qualche giorno dopo arrivarono i risultati.

Il referto era chiaro: Probabilità di paternità — 99,99%.

Andrej tirò un sospiro di sollievo, mentre per la prima volta Tamara Petrowna restò in silenzio.

— Sei soddisfatta adesso, mamma? — le chiese, guardandola dritto negli occhi.

Lei si limitò a scrollare le spalle.

— Va bene, mi sono sbagliata. Ma comunque…

Non ascoltavo più.

Avevo già preso una decisione.

Le valigie erano pronte.

— Dove stai andando? — domandò Andrej, confuso.

— Vado via, risposi, prendendo nostro figlio tra le braccia.

— Non posso vivere con qualcuno che non ha avuto fiducia in me.

— Ti prego, perdonami! Sono stato uno stupido! Non volevo farti del male! È colpa di mia madre…

— Le hai permesso di distruggere ciò che avevamo. Ora convivrai con le conseguenze della tua scelta.

Me ne andai.

Da quel momento, non ho più avuto contatti né con lui né con la sua famiglia.

Andrej ha provato a scrivermi, a telefonare, a chiedere perdono.

Ma era troppo tardi.

Perché la fiducia, una volta spezzata, è qualcosa che non si ricostruisce più.