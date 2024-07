Venezia, piccolo di un anno morto chiuso in auto sotto il sole, avvistato dai colleghi del papà, genitori ricoverati sotto shock

Incidente fatale a Marcon, dove una bambina di soli 12 mesi ha perso la vita dopo essere stata dimenticata per ore in auto dal padre, in una giornata particolarmente calda.A Marcon, una città del Veneto, si è consumata una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Un padre, dopo aver sistemato la figlia di un anno sul seggiolino, si è recato al lavoro senza rendersi conto di averla lasciata nell’auto. La piccola è rimasta intrappolata nell’abitacolo per diverse ore, mentre le temperature esterne raggiungevano i 35 gradi.





Inutili i tentativi di rianimazione

Alcuni colleghi del padre, notando la bambina nel parcheggio, hanno immediatamente avvisato l’uomo. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’ambulanza e i disperati tentativi di rianimazione, la piccola è stata dichiarata morta al pronto soccorso. I genitori, sconvolti dal dolore, sono stati ricoverati e assistiti psicologicamente dall’Ulss 3 di Venezia.

Dispositivi antiabbandono: una soluzione per prevenire tragedie simili

Questo drammatico evento riporta l’attenzione sul tema dei dispositivi di sicurezza obbligatori nelle auto per prevenire incidenti simili. L’Asaps, l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, ha sottolineato l’importanza del seggiolino antiabbandono, obbligatorio dal 2020, specialmente in vista delle partenze estive.Purtroppo, incidenti simili non sono rari. Nel giugno 2023, in Galizia, Spagna, una madre ha dimenticato il figlio di tre anni in auto, convinta di averlo lasciato all’asilo. Il bambino è stato trovato morto ore dopo. Questi tragici episodi evidenziano l’urgenza di rispettare le norme di sicurezza per proteggere i più piccoli.

Sensibilizzazione e prevenzione: la chiave per evitare tragedie future

Esperti e associazioni sottolineano la necessità di una maggiore sensibilizzazione sul tema. Campagne informative e corsi di formazione per genitori e caregiver potrebbero contribuire a prevenire simili tragedie. Inoltre, l’installazione di dispositivi antiabbandono, anche se non obbligatori per tutti i veicoli, potrebbe salvare vite preziose.La tragedia di Marcon ha scosso l’intera nazione, ricordando a tutti l’importanza di essere sempre vigili e attenti quando si ha la responsabilità di un bambino. Solo attraverso la consapevolezza e l’impegno collettivo potremo evitare che simili eventi si ripetano in futuro, preservando l’inestimabile valore di ogni vita umana.