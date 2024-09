Verdiana si aggiudica il podio imitandola Celine Dion: classifiche e imitazioni del 4 ottobre

Verdiana si aggiudica il titolo di vincitrice della seconda puntata di Tale e Quale Show 2024, totalizzando 69 punti con la sua straordinaria interpretazione di Celine Dion. Al secondo posto troviamo Kelly Joyce, che ha imitado Shirley Bassey conquistando 66 punti, mentre Simone Annicchiarito completa il podio con una tributo a Franco Califano, ottenendo 55 punti. In fondo alla classifica, come evidenziato nella foto sottostante, si posizionano Roberto Ciufoli, Justine Mattera e Carmen Di Pietro; Ciufoli e Di Pietro hanno unito le forze per reinterpretare la coppia Tony Effe-Gaia con il brano estivo di grande successo “Sesso e samba”, mentre Justine Mattera si è cimentata in una performance dedicata a Sylvie Vartan.





Le imitazioni della puntata di venerdì prossimo

Nel corso della trasmissione, prima di rivelare la classifica finale e il vincitore, Carlo Conti ha svelato le anticipazioni per le prossime imitazioni, che avranno luogo nella terza puntata in programma venerdì 4 ottobre. Ecco le esibizioni previste per gli undici concorrenti:

Amelia Villano si trasformerà in Miley Cyrus

Justine Mattera interpreterà Rita Pavone

Verdiana diventerà Lady Gaga

Simone Annicchiarico si calerà nei panni di Renato Zero

Carmen Di Pietro conterà per Paola e Chiara (solo una delle due)

Roberto Ciufoli si esibirà nei panni di Enzo Jannacci

Feisal Bonciani imiterà Lionel Richie

Thomas sarà John Travolta

Giulia Penna interpreterà Anna Tatangelo

Massimo Bagnato diventerà Julio Iglesias

Kelly Joyce si calerà nei panni di Diana Ross (in duo con Feisal Bonciani/Lionel Richie)

Carlo Conti ricorda l’appuntamento con Cento

In chiusura di trasmissione, Carlo Conti ha ricordato ai telespettatori l’appuntamento fissato per domenica 6 ottobre, quando condurrà su Rai1 il programma Cento, dedicato ai 100 anni del servizio pubblico. Ha anche accennato al ritorno di Ballando con le stelle, con la prima puntata della diciannovesima edizione che andrà in onda sul primo canale a partire dalle 20.35 di domani. Un lungo evento per celebrare il talento dei concorrenti, che scenderanno in pista per la loro prima esibizione.