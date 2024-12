“Via immediatamente, tutti e due”. Grande Fratello, invocati provvedimenti esemplari

Gli animi nella casa del Grande Fratello si infiammano e, questa volta, il pubblico si schiera contro due concorrenti, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, accusati di aver pronunciato bestemmie. Sui social è scoppiata la polemica, con numerosi utenti che chiedono provvedimenti immediati: “Fuori entrambi, basta sopportare questi atteggiamenti”. Intanto, si vocifera l’arrivo di nuovi ingressi nella casa, tra cui quello dell’attrice Eva Grimaldi, che potrebbe fare il suo debutto nei prossimi giorni.





Nel frattempo, la tensione continua a crescere tra i concorrenti, con l’ennesimo scontro tra Shaila Gatta ed Helena Prestes. La lite è esplosa dopo che Yulia Bruschi ha confidato un dettaglio che ha riacceso vecchie tensioni.

La dinamica della lite ha preso avvio in cucina, quando Yulia ha raccontato a Shaila di un commento fatto dalla modella brasiliana Helena, che avrebbe osservato da lontano mentre Shaila discuteva con Luca Giglioli riguardo alla fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato. La rivelazione ha scatenato l’ira della ex velina, che ha reagito con parole dure: “Ma che vuole? Dove sta, che la vado a prendere. Mi ha proprio rotto il c**”*. Nonostante Yulia abbia cercato di calmarla, la rabbia di Shaila è esplosa: “Oggi non mi deve toccare, tenetemela lontana che la mando a quel paese”. L’episodio ha contribuito ad alimentare il clima teso all’interno della casa.

Le accuse di bestemmia

Parallelamente, il pubblico si è concentrato su due episodi distinti che coinvolgono Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, accusati di aver pronunciato bestemmie. Secondo quanto riportato da alcuni telespettatori, Lorenzo avrebbe usato un’espressione considerata offensiva mentre si trovava in camera da letto a conversare con Chiara, Perla Maria e Zeudi. Durante il discorso, l’ex fidanzato di Shaila avrebbe detto: “Qui entra uno, poi un altro, mi dicono che sbaglio e mi criticano, che p***… Oddio, non è che se mi criticano cambio, resto sempre io”*. L’affermazione è stata interpretata da molti come una bestemmia.

Anche Luca Calvani, durante una conversazione con altri concorrenti, avrebbe pronunciato un’espressione controversa: “Ho sentito, Dio bono! L’han sentito anche sulla Salaria”. Subito dopo, Luca sarebbe stato convocato in confessionale, probabilmente per discutere della questione.

Reazioni sui social

Le presunte bestemmie hanno scatenato una pioggia di commenti sui social, dove molti telespettatori chiedono interventi severi: “Di questi comportamenti ne abbiamo piene le scatole: fuori questa gente dal GF”, ha scritto un utente su Twitter. Altri fanno riferimento ai precedenti della trasmissione, ricordando come in passato siano stati adottati provvedimenti drastici per episodi simili: “Signorini perché non interviene? C’è gente che è stata squalificata per molto meno”.

I fan più accaniti del programma si appellano alla produzione, chiedendo una decisione rapida per mantenere l’integrità del gioco: “Regole uguali per tutti. Non ci sono favoritismi: Lorenzo e Luca devono essere espulsi subito”.

Attesa per una decisione ufficiale

Non è la prima volta che il tema delle bestemmie diventa centrale nel Grande Fratello, un programma che, nel corso delle sue edizioni, ha più volte affrontato situazioni analoghe. La produzione del reality, condotto da Alfonso Signorini, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Nel frattempo, la tensione tra i concorrenti continua a crescere, e l’atmosfera nella casa risente delle polemiche esterne.

Mentre i fan attendono una decisione ufficiale, l’attenzione è anche puntata sui nuovi ingressi che potrebbero cambiare le dinamiche del gioco. Tra i nomi più discussi, quello di Eva Grimaldi, il cui arrivo potrebbe essere imminente.

La polemica sulle presunte bestemmie e i continui scontri all’interno della casa sembrano destinati a monopolizzare le discussioni sul programma nei prossimi giorni. Resta da vedere se la produzione deciderà di prendere provvedimenti immediati o se lascerà che la questione si sgonfi da sola.