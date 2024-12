Wanda Nara replica alle critiche dopo la festa per adulti: “Le bambine erano già andate via”. Poi si scaglia contro Icardi

In seguito alle critiche ricevute per la natura “per adulti” della sua festa di compleanno, Wanda Nara ha precisato che le figlie Francesca e Isabella, avute dall’ex marito Mauro Icardi, avevano già lasciato l’evento prima dell’inizio dei momenti più audaci. Intercettata dai giornalisti argentini mentre si preparava a partire per Milano con i figli e il nuovo compagno L-Gante, Nara ha dichiarato: “I miei figli dovevano andare a scuola il giorno dopo. Per questo motivo, a mezzanotte, sono andati via con la tata e l’autista di famiglia”. Ha inoltre confermato la presenza di una pignatta contenente giochi per adulti, specificando che tali attività si sono svolte solo dopo che le bambine erano già a letto.





Alla domanda se l’ex marito Mauro Icardi potrebbe utilizzare l’episodio per rafforzare la sua richiesta di affidamento delle figlie, Nara ha risposto: “Mi sembra molto grave, considerati i problemi che già ho, mettermi nella condizione di dovermi preoccupare della possibilità che mi tolgano l’affidamento delle bambine. Nessuno può mettere in discussione il fatto che io sia una brava madre”. Ha aggiunto: “È una sofferenza dover lottare per dimostrare di essere un ottimo genitore. Non mi aspettavo molte delle cose che sto vedendo da Mauro”.

La festa di compleanno di Wanda Nara ha suscitato polemiche per la presenza di balli erotici e baci con il nuovo compagno L-Gante, con alcuni che sostenevano che tali comportamenti fossero avvenuti alla presenza delle figlie. Nara ha ribadito che le bambine non erano presenti durante quei momenti e che le attività per adulti sono iniziate solo dopo la loro partenza.

La questione dell’affidamento delle figlie sarà discussa in tribunale nel corso di un’udienza fissata per mercoledì prossimo. Wanda Nara ha espresso preoccupazione per la possibilità di perdere l’affidamento, sottolineando il suo impegno come madre e criticando l’atteggiamento dell’ex marito in questa vicenda.

La vicenda ha attirato l’attenzione dei media argentini e internazionali, con numerosi dibattiti sull’adeguatezza del comportamento di Wanda Nara durante la festa e le implicazioni per la custodia delle figlie. La presentatrice argentina continua a difendere la sua posizione, affermando di aver sempre agito nel migliore interesse dei suoi figli.

In attesa dell’udienza, la situazione rimane tesa tra Wanda Nara e Mauro Icardi, con entrambe le parti determinate a far valere le proprie ragioni riguardo all’affidamento delle figlie. La decisione del tribunale sarà cruciale per determinare il futuro assetto familiare e la custodia delle bambine.