WhatsApp, Instagram e Facebook fuori servizio: disservizi sulle app di Meta

Dalle 19:00 dell’11 dicembre 2024, gli utenti di Facebook, WhatsApp e Instagram hanno riscontrato problemi significativi nell’utilizzo delle piattaforme, con disservizi segnalati a livello globale.





A partire dalle 19:00 dell’11 dicembre 2024, numerosi utenti in tutto il mondo hanno iniziato a segnalare difficoltà nell’accesso e nell’utilizzo di Facebook, WhatsApp e Instagram. Le problematiche riportate includono l’impossibilità di caricare contenuti, inviare messaggi e accedere ai propri account. Il sito specializzato Downdetector ha registrato un’impennata di segnalazioni, con oltre 50.000 utenti interessati per Facebook e più di 23.000 per Instagram.

In particolare, su WhatsApp, gli utenti hanno riscontrato difficoltà nell’invio e nella ricezione di messaggi, con immagini e video che non venivano caricati correttamente. Su Instagram, i problemi hanno riguardato il caricamento del feed, delle storie e dei post, oltre a difficoltà nell’aggiornamento dei follower. Per quanto riguarda Facebook, le segnalazioni indicano l’impossibilità di pubblicare post, foto e video.

Anche altre piattaforme di Meta, come Threads e Facebook Messenger, sono state colpite da disservizi, rendendo difficile la comunicazione per molti utenti. Le problematiche sono state segnalate non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, suggerendo un’interruzione su scala globale.

Al momento, Meta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause del disservizio. Tuttavia, in passato, interruzioni simili sono state attribuite a errori di configurazione dei server o a problemi tecnici interni. Gli utenti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti ufficiali e a utilizzare canali di comunicazione alternativi fino alla risoluzione completa dei problemi.

Questo episodio evidenzia la dipendenza globale dalle piattaforme di Meta per la comunicazione quotidiana e sottolinea l’importanza di infrastrutture tecnologiche resilienti per garantire la continuità dei servizi digitali.