X Factor 2024, i voti della semifinale: il trionfo di Achille Lauro e il tradimento a Francamente

La semifinale di X Factor 2024 ha visto l’eliminazione di due concorrenti, Francamente e i Punkcake, mentre Achille Lauro porta tutti i suoi artisti in finale.





La semifinale di X Factor 2024, trasmessa giovedì 28 novembre, ha regalato momenti di grande intensità emotiva e colpi di scena. La competizione si è fatta sempre più serrata, portando all’eliminazione di due concorrenti: Francamente e i Punkcake, che si sono fermati a un passo dalla finale. La giuria, composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli, ha valutato le esibizioni dei semifinalisti, mentre l’ospite della serata, il cantautore Gazzelle, ha arricchito lo spettacolo con la sua performance.

Tra i momenti più significativi della serata ci sono state le interpretazioni di Mimì, che ha emozionato con “Mi Sei Scoppiato Dentro Il Cuore”, e di Francamente, che ha incantato con “L’Ultimo Bacio” di Carmen Consoli. Meno convincente è stata invece l’esibizione dei Les Votives con “Almeno Tu Nell’Universo” di Mia Martini, che non ha pienamente convinto il pubblico e i giudici. Tuttavia, la band è riuscita a conquistare un posto in finale grazie alla loro interpretazione di “Crazy” dei Gnarls Barkley.

Mimì, con un voto di 8, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria capacità vocale e interpretativa. Dopo aver affrontato brani complessi come “Strange Fruit” di Billie Holiday, l’artista ha raggiunto uno dei punti più alti dell’edizione. La sua performance è stata accompagnata da un messaggio toccante sul “cimitero del Mediterraneo”, che ha aggiunto profondità al suo percorso artistico. Al ballottaggio, si è esibita con “La Sera Dei Miracoli” di Lucio Dalla, ormai diventato il suo cavallo di battaglia.

Anche Francamente, con un voto di 8, ha lasciato il segno in questa edizione di X Factor. La sua capacità di reinterpretare brani celebri, come “Per Elisa” di Alice, ha dimostrato la sua sensibilità artistica. La sua esibizione de “L’Ultimo Bacio” di Carmen Consoli è stata particolarmente apprezzata per la dolce malinconia trasmessa dalla sua voce. Nonostante l’eliminazione, Francamente ha chiuso il suo percorso con “Promises”, lasciando un messaggio importante contro la disparità di genere nel mondo della musica. La sua uscita ha suscitato reazioni nel pubblico e aperto un dibattito, come sottolineato da Paola Iezzi: “Le donne hanno perso a X Factor 2024.”

I Punkcake, valutati con un voto di 6,5, hanno portato sul palco un’identità forte e originale durante tutta l’edizione. Tuttavia, la loro eliminazione in semifinale è stata una sorpresa per molti. La loro versione stravolta di “My Way” non ha convinto appieno, ma hanno mostrato il loro valore con una performance energica insieme agli Idles, che ha messo in evidenza la loro crescita artistica.

Per quanto riguarda Lorenzo Salvetti, il suo percorso verso la finale sembra essere stato segnato da alti e bassi. Con un voto di 5,5, ha offerto una buona interpretazione di “Questo Piccolo Grande Amore” di Claudio Baglioni, che ha messo in risalto il graffio nella sua voce. Tuttavia, la sua esibizione iniziale con “Caruso” di Lucio Dalla ha evidenziato alcuni limiti nelle sue capacità interpretative.

I Les Votives, anch’essi valutati con un voto di 5,5, hanno avuto una serata altalenante. La loro interpretazione di “Almeno Tu Nell’Universo” non è stata all’altezza delle aspettative, ma sono riusciti a riscattarsi con “Crazy”, che li ha portati in finale. L’arrangiamento originale del brano e l’energia trasmessa durante l’esibizione hanno conquistato il pubblico.

La semifinale è stata anche l’occasione per celebrare il successo del team di Achille Lauro, che è riuscito a portare tutti i suoi artisti in finale. Questo risultato rappresenta un trionfo personale per il giudice, che ha saputo guidare i suoi concorrenti con competenza e creatività.

Con la finale ormai alle porte, l’attesa cresce per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione di X Factor. Le emozioni non mancheranno e il pubblico è pronto a vivere un’altra serata indimenticabile all’insegna della musica e del talento.