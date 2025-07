Un cameriere di 50 anni muore soffocato da una mozzarella a Sabaudia durante il Sunset Jazz Festival.

Un tragico incidente ha stroncato la vita di Adriano Poponessi, 50 anni, cameriere originario di Latina, mentre era in pausa lavorativa presso lo stabilimento balneare Carbonelli durante il Sabaudia Sunset Jazz Festival 2025 .





Durante un breve momento di ristoro, intorno alle 18:30 del 26 luglio, Poponessi ha ingerito un pezzo di mozzarella che gli ha causato un’immediata ostruzione delle vie respiratorie. Ha subito manifestato difficoltà respiratorie e un malore improvviso, che ha allarmato colleghi e presenti .

Immediata è scattata la chiamata al 118. I primi soccorsi sono stati prestati sul posto, mentre veniva richiesto l’intervento di un’eliambulanza. A bordo sono state avviate manovre di rianimazione prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina .

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, Adriano Poponessi è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, a causa di un arresto cardiaco conseguente al soffocamento .

Al momento la Procura di Latina ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità; in programma l’esame autoptico sul corpo del 50enne .

Il tragico episodio ha avuto ripercussioni sull’evento che si stava svolgendo: la “Lucy Soul Band”, cui era affidata l’esibizione serale, ha visto il concerto immediatamente annullato nel timore che l’emergenza potesse trasformarsi in tragedia davanti ai circa mille presenti .

Il giorno successivo alla tragedia si svolgeranno i funerali di Adriano Poponessi: la cerimonia è prevista lunedì 28 luglio alle 11 nella parrocchia di San Luca a Latina .

Questo episodio richiama alla memoria un caso simile accaduto il 21 marzo 2025 ad Anagni, dove Simone Necci, meccanico di 40 anni, morì dopo nove giorni di agonia in seguito a un soffocamento causato da un boccone di mozzarella che gli era rimasto incastrato nella trachea durante un pasto in famiglia. L’uomo aveva perso conoscenza per circa 15 minuti e, nonostante il trasferimento in strutture ospedaliere di Colleferro e Roma, non si riprese mai completamente .

Nel 2023, in Corea del Sud, un 83enne morì in circostanze analoghe dopo aver ingerito un tentacolo di polpo ancora vivo, evidenziando come l’insidiosità degli alimenti rigidi o non masticati bene comporti rischi anche per adulti e anziani .

La morte di Poponessi ha suscitato un’ondata di shock tra i colleghi e i frequentatori del lido; molti lo ricordano come persona affabile e conosciuta nella comunità balneare pontina . La vicenda solleva l’attenzione sul tema del soffocamento accidentale, che ogni anno provoca in Italia decine di vittime — spesso bambini, ma anche adulti in situazioni ordinarie, come pasti consumati frettolosamente o distrattamente .