⚫ Incidente choc ad Asiago: l’auto finisce sulla fontana della rotatoria, 3 giovani morti e 2 feriti





La notte scorsa, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Asiago, in provincia di Vicenza, dove tre giovani ventenni hanno perso la vita in un tragico schianto. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 della notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, quando l’auto su cui viaggiavano ha sbandato, colpendo violentemente una fontana situata all’altezza di una rotatoria.





Secondo le prime informazioni, la vettura ha impattato a forte velocità contro la fontana, danneggiandola e capovolgendosi. Gli operatori di emergenza, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, si sono trovati di fronte a una scena drammatica. La macchina, ridotta a un ammasso di lamiere, giaceva su un fianco, mentre i tre giovani occupanti erano già deceduti. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I tre ragazzi, tutti poco più che ventenni, sono stati identificati e le loro famiglie sono state informate della tragedia. I nomi delle vittime non sono stati ancora resi pubblici, ma la comunità è in lutto per la perdita di giovani vite. L’incidente ha suscitato grande commozione tra i residenti di Asiago, che ricordano i ragazzi come membri attivi e amati della loro comunità.

Due degli occupanti dell’auto, entrambi ventunenni, sono stati estratti vivi dai Vigili del Fuoco e successivamente affidati ai sanitari del Suem 118. Entrambi hanno riportato ferite, ma le condizioni di uno di loro sono state giudicate gravi. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa per il trattamento di varie lesioni e fratture.

Il quinto ragazzo coinvolto nell’incidente è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Asiago. Tuttavia, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, secondo le informazioni fornite dai servizi di emergenza.

Le forze dell’ordine sono intervenute per chiudere la strada e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica del sinistro. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per determinare le circostanze che hanno portato all’incidente mortale e per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. La polizia ha anche eseguito i rilievi del caso per comprendere meglio le cause dell’impatto.

La comunità di Asiago si sta unendo in un momento di dolore e riflessione, mentre i residenti si preparano a onorare la memoria dei giovani deceduti. Il sindaco ha già annunciato che verrà proclamata una giornata di lutto cittadino, in segno di rispetto per le vittime e le loro famiglie. Questo gesto rappresenta un modo per la comunità di esprimere la propria solidarietà e il proprio sostegno in un momento così difficile.

Il drammatico incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, con molti cittadini che chiedono misure più severe per prevenire tragedie simili in futuro. La speranza è che questo evento tragico possa servire da monito per tutti, sottolineando l’importanza della prudenza alla guida, specialmente in orari notturni.

Mentre le indagini proseguono, la comunità di Asiago si stringe attorno alle famiglie delle vittime, offrendo supporto e conforto. La perdita di tre giovani in un incidente così violento rappresenta una ferita profonda per tutti coloro che li conoscevano e li amavano. Le loro vite, seppur brevi, hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva della comunità, che ora si unisce per commemorare e onorare la loro memoria.



