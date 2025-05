10 segnali che Indicano che potresti avere le arterie ostruite

Le arterie ostruite rappresentano un serio pericolo per la salute. Possono causare numerose complicazioni, tra cui le più gravi sono l’ipertensione e l’infarto. Ma come si può capire se le proprie arterie sono ostruite prima che la situazione diventi critica o richieda un intervento medico urgente? È fondamentale prestare attenzione ai segnali che il corpo ci invia: ecco i sintomi delle arterie ostruite che potresti non aver notato.





Le arterie sono i vasi sanguigni che trasportano sangue ossigenato in tutto il corpo: al cervello, agli organi principali e minori, ai muscoli e fino alle estremità di mani e piedi. In condizioni normali, il sangue scorre liberamente grazie alle pareti lisce e prive di ostacoli. Quando però si accumulano placche sulle pareti arteriose, il flusso sanguigno si riduce o si blocca, aumentando il rischio di infarto.

Riconoscere i Segnali

Individuare precocemente i sintomi delle arterie ostruite è essenziale per intervenire prima che la situazione diventi pericolosa. Fortunatamente, in molti casi è possibile migliorare la salute delle arterie con semplici modifiche allo stile di vita, come dieta equilibrata ed esercizio fisico. Se le ostruzioni sono gravi o se vi è familiarità per problemi cardiaci, il medico potrà prescrivere farmaci specifici. Se riconosci uno di questi dieci segnali, consulta subito il tuo medico per valutare un piano di intervento.

1. Nausea

La nausea è un sintomo comune a molte condizioni, ma può anche essere un segnale che qualcosa non va a livello cardiovascolare. Se la nausea è persistente e non riconducibile ad altre cause, è opportuno parlarne con il medico.

2. Dolore al petto

Il dolore toracico, noto anche come angina, deriva dalla riduzione del flusso sanguigno al cuore a causa dell’accumulo di placche nelle arterie coronarie. L’angina si manifesta generalmente nella zona centrale del petto e può irradiarsi al braccio sinistro, alla spalla, alla mandibola o alla schiena. In presenza di dolore o senso di oppressione al petto, è fondamentale rivolgersi immediatamente a un medico.

3. Mancanza di respiro

La difficoltà respiratoria può essere dovuta all’ostruzione delle arterie polmonari. Se il fiato corto è più intenso del solito, persistente o si manifesta anche a riposo, è necessario approfondire la causa con un medico.

4. Debolezza o intorpidimento di un lato del corpo

Un flusso sanguigno ridotto nelle arterie carotidi, che portano il sangue al cervello, può causare debolezza o intorpidimento di una sola metà del corpo. Le carotidi si trovano su entrambi i lati del collo e si diramano verso cervello, occhi, viso e lingua.

5. Difficoltà a parlare (parole biascicate)

La difficoltà nell’articolare le parole può essere sintomo di diverse condizioni, tra cui l’ostruzione delle arterie carotidi. Questo può interessare sia la branca interna (che porta sangue al cervello) sia quella esterna (che irrora la lingua).

6. Perdita della vista

La perdita della vista, improvvisa o progressiva, può essere legata all’ostruzione della branca esterna della carotide. Se si verifica una diminuzione della capacità visiva o visione offuscata, è necessario consultare tempestivamente un medico.

7. Dolore alle gambe

Il dolore alle gambe può avere molte cause, ma se compare senza motivo apparente e in assenza di traumi, potrebbe essere dovuto all’ostruzione delle arterie periferiche, che portano sangue a gambe e braccia.

8. Piedi freddi

Quando il sangue non circola correttamente, le estremità del corpo tendono a raffreddarsi. I piedi freddi possono indicare una riduzione del flusso sanguigno dovuta a un’arteria periferica ostruita.

9. Lenta guarigione delle ferite ai piedi

Le ferite guariscono grazie all’apporto di sangue. Se il flusso è insufficiente, i processi di guarigione rallentano o si arrestano. Se noti che le ferite ai piedi o alle gambe guariscono con difficoltà, consulta il medico.

10. Palpitazioni cardiache

Qualsiasi variazione del ritmo cardiaco merita attenzione. Le palpitazioni, ovvero la percezione di un battito cardiaco accelerato, irregolare o “saltato”, possono essere dovute a un flusso sanguigno alterato. Queste sensazioni possono essere avvertite anche a livello di collo o gola.

In Sintesi

Essere consapevoli dei sintomi delle arterie ostruite, così come di altre condizioni di salute, non significa diventare ipocondriaci, ma prendersi cura di sé. Riconoscere i segnali e rivolgersi tempestivamente a un medico può davvero fare la differenza e salvare la vita propria o di chi ci sta vicino. Prendi sul serio ogni sintomo e consulta sempre un professionista.

Disclaimer: Queste informazioni hanno solo scopo informativo e non sostituiscono il parere, la diagnosi o il trattamento medico professionale. In caso di dubbi o sintomi, rivolgiti sempre al tuo medico o a un operatore sanitario qualificato.