15enne Gessica Vulpe è morta investita da un furgone mentre attraversava sulle strisce. Grave un amico 17enne

Un grave incidente stradale ha scosso la città di Tolentino, in provincia di Macerata, nel tardo pomeriggio di sabato 7 giugno. Gessica Vulpe, una ragazza di quasi 15 anni, è stata travolta e uccisa da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali in compagnia di un amico 17enne, rimasto gravemente ferito. Il giovane è attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona.





L’incidente è avvenuto intorno alle 17:45 in zona Pace, nei pressi della Multisala Giometti, lungo via Concordia. Secondo le prime ricostruzioni, i due adolescenti stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un furgone Volkswagen, guidato da un uomo di 40 anni residente a Tolentino, li ha travolti. L’impatto è stato estremamente violento: Gessica, residente nella stessa città, è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Il ragazzo che era con lei è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale regionale di Torrette, dove i medici stanno lottando per salvargli la vita. Le sue condizioni restano critiche.

Chi era Gessica Vulpe

Gessica Vulpe era una giovane promessa del volley, molto conosciuta e apprezzata nella sua comunità. Appassionata di pallavolo, militava nell’asd Futura Volley Tolentino, dove giocava come centrale nella squadra under 16 e in seconda divisione. La sua carriera sportiva aveva subito una battuta d’arresto lo scorso inverno a causa di un grave infortunio al legamento crociato anteriore, che l’aveva costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico e a un lungo percorso di riabilitazione.

Nonostante l’infortunio, la società sportiva le era rimasta accanto, sostenendola con affetto. In un post sui social, le avevano scritto: «Siamo certi che la tua determinazione ti farà tornare più forte di prima». Gessica avrebbe compiuto 15 anni il prossimo 9 luglio. Era una ragazza molto stimata da compagne di squadra, allenatori e dirigenti, e condivideva la passione per la pallavolo con la sorella gemella Giuliana, che giocava nella stessa squadra come schiacciatrice.

Al momento della tragedia, Giuliana si trovava nella palestra Lucatelli, tra il pubblico che assisteva alla finale della prima squadra. La notizia dell’incidente ha lasciato nello sconforto non solo la famiglia di Gessica, ma anche l’intera comunità sportiva e cittadina. In una nota, la società asd Futura Volley ha dichiarato: «Siamo senza parole, un colpo durissimo da superare».

La dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Stando ai primi riscontri, il conducente del furgone, un uomo di 40 anni residente a Tolentino, non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo, travolgendo i due giovani che stavano attraversando sulle strisce pedonali. La zona in cui è avvenuto l’incidente, via Concordia, è un’area trafficata, situata nei pressi della Multisala Giometti, frequentata soprattutto da giovani nel fine settimana.

Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare se il conducente rispettasse i limiti di velocità o se fossero presenti altre condizioni che abbiano contribuito al tragico evento.

Un’intera comunità in lutto

La morte di Gessica Vulpe ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Tolentino. La giovane era molto amata e conosciuta non solo per il suo talento sportivo, ma anche per il suo carattere solare e determinato. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando dolore e incredulità tra amici, compagni di scuola e membri della società sportiva.

L’asd Futura Volley Tolentino ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio pubblico: «La perdita di Gessica ci lascia senza parole. Era una ragazza speciale, amata da tutti. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di immenso dolore». Anche molti cittadini hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia Vulpe, lasciando messaggi di cordoglio sui social.