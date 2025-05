8 tipi di alimenti che possono aiutare a ridurre il rischio di cancro

Sebbene non esista un alimento in grado di eliminare del tutto il rischio di sviluppare il cancro, una dieta sana può contribuire a ridurlo. Alcuni alimenti considerati anti-cancro sono particolarmente ricchi di fitocomposti, sostanze naturali che possono aiutare a prevenire alcune malattie croniche. Altri sono fonti preziose di fibre, proteine e nutrienti fondamentali. Dai frutti colorati agli alimenti ricchi di proteine, ecco 8 categorie — per un totale di oltre 30 cibi — che possono contribuire a proteggere l’organismo.





Frutti dai colori vivaci

I frutti dai colori accesi sono tra i primi alimenti anti-cancro. Questi frutti sono ricchi di antiossidanti, che neutralizzano i radicali liberi, responsabili di alterazioni cellulari maligne. Frutti di bosco come mirtilli, fragole e lamponi contengono acido ellagico, che potrebbe contribuire a rallentare la crescita delle cellule tumorali. Gli agrumi come arance, limoni e pompelmi sono ricchi di flavonoidi, sostanze che rafforzano il sistema immunitario e potrebbero ridurre il rischio di cancro allo stomaco e al pancreas.

Verdure crucifere

Sebbene non siano amate da tutti, le verdure crucifere offrono notevoli benefici. Contengono glucosinolati, composti che aiutano l’organismo a metabolizzare le sostanze tossiche e a ridurre le infiammazioni. Fanno parte di questa categoria: broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e cavoli, tutti ricchi di sulforafano, un composto associato a un minor rischio di tumore al seno, ai polmoni e alla prostata. Anche il cavolo nero (kale) e il bok choy sono raccomandati per il loro contenuto di fibre e antiossidanti.

Verdure a foglia verde

Le verdure a foglia verde sono una preziosa fonte di minerali, vitamine e fibre, tutti elementi che contribuiscono alla prevenzione del cancro. La bietola e gli spinaci contengono carotenoidi, che aiutano a eliminare i radicali liberi. La rucola e le senapi verdi (mustard greens) sono ricche di glucosinolati, che favoriscono i processi di disintossicazione dell’organismo. La lattuga romana e le collard greens forniscono folati, vitamine del gruppo B fondamentali per la riparazione del DNA.

Legumi e fagioli

I legumi, spesso alla base della dieta vegetariana e vegana, sono considerati alimenti anti-cancro. Secondo il Moffitt Cancer Center, fagioli e legumi sono ricchi di fibre e proteine, due elementi che possono ridurre il rischio di cancro al colon. Fagioli neri, lenticchie e ceci contengono amido resistente, che favorisce la salute intestinale e può ridurre l’infiammazione. I fagioli rossi e i fagioli pinto contengono antiossidanti e flavonoidi, mentre i piselli, in particolare quelli verdi e spaccati, contengono saponine, composti che potrebbero inibire la crescita delle cellule tumorali.

Frutta secca e semi

Frutta secca e semi sono ottime fonti di grassi salutari, vitamine e antiossidanti, elementi che favoriscono la salute cellulare e possono ridurre il rischio oncologico. Mandorle e noci contengono polifenoli, che contrastano lo stress ossidativo. I semi di girasole e di zucca sono ricchi di vitamina E, utile per rafforzare il sistema immunitario e ridurre le infiammazioni. Le noci del Brasile sono ricche di selenio, un minerale associato a una riduzione del rischio di tumore alla prostata.

Cereali integrali

I cereali integrali, secondo Cancer Research UK, contengono elevate quantità di fibre e nutrienti essenziali che migliorano la salute dell’apparato digerente e possono ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro. Riso integrale e quinoa forniscono antiossidanti e fibre, utili per migliorare la digestione e tenere sotto controllo la glicemia. L’avena è ricca di beta-glucano, una fibra che stimola le difese immunitarie e combatte le infiammazioni. L’orzo e il grano integrale contengono lignani, composti che potrebbero ridurre il rischio di alcune forme tumorali.

Grassi salutari

I grassi sani, provenienti principalmente da fonti vegetali, aiutano a combattere l’infiammazione e migliorano la salute generale. L’olio extravergine di oliva contiene polifenoli dalle potenziali proprietà anticancro. L’avocado è ricco di grassi monoinsaturi e carotenoidi, che potrebbero offrire una certa protezione contro il cancro al seno. I pesci grassi come salmone e sardine sono fonti di omega-3, acidi grassi noti per le loro proprietà antinfiammatorie e protettive contro i tumori del colon e del seno. Anche l’olio di cocco, se consumato con moderazione, fornisce trigliceridi a catena media che supportano la salute del sistema immunitario.

Erbe e spezie

Ultima categoria, ma non per importanza, sono le erbe aromatiche e le spezie. Oltre a rendere i piatti più gustosi, molte spezie contengono fitocomposti con potenti proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. La curcuma, in particolare il suo principio attivo curcumina, è stata oggetto di numerosi studi per la sua potenziale capacità di inibire la crescita tumorale. Anche lo zenzero, grazie al composto gingerolo, ha dimostrato effetti anticancro in studi in vitro e in vivo. L’aglio e la cipolla sono ricchi di composti solforati che favoriscono la disintossicazione. Infine, origano, rosmarino e timo contengono oli essenziali con effetti antinfiammatori e antiossidanti molto potenti.