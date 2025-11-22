A Belve martedì l’omaggio a Ornella Vanoni, Francesca Fagnani: “Solo un piccolo riconoscimento rispetto al suo valore”





La scomparsa di Ornella Vanoni, avvenuta ieri all’età di 91 anni, segna una perdita significativa nel panorama musicale e nel mondo dello spettacolo italiano. Con una carriera che si è estesa per oltre sette decenni, Vanoni è stata la colonna sonora di molte vite, sia per i suoi fan che per i volti noti che l’hanno ammirata. Tra questi, la giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani, che ha condiviso un toccante tributo sui social media, postando una foto che la ritrae accanto a Ornella Vanoni durante un’intervista avvenuta nel 2023 nel suo programma Belve. Nella didascalia ha scritto: “Grazie per essere stata colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile, per me impossibile. Grazie per sempre”.





Questa mattina, in un’intervista con Fanpage.it, Fagnani ha scelto di non rilasciare ulteriori commenti sulla scomparsa, ma ha rivelato che nella prossima puntata di Belve, prevista per martedì 25 novembre in prima serata su Rai 2, ci sarà un omaggio a Ornella Vanoni, che, come ha commentato, “è poco rispetto a quello che merita”.

Francesca Fagnani aveva già reso omaggio alla grande artista in passato, scegliendo la celebre canzone L’appuntamento come sigla del suo programma. Questo brano, composto da Roberto Carlos e Erasmo Carlos, con testo italiano di Bruno Lauzi, è stato anche la sigla del programma radiofonico Gran Varietà. La canzone ha un significato speciale per Fagnani, che nel 2023 ha avuto l’opportunità di ascoltarne una versione a cappella direttamente da Ornella Vanoni durante l’intervista. In quell’occasione, Fagnani le chiese: “Le chiederei un regalo per l’ultima puntata. Visto che ogni puntata di Belve inizia con L’Appuntamento, e ci ha ispirato. Può cantare un pezzettino?” La risposta di Vanoni fu un’intensa interpretazione del ritornello, accolta con applausi dal pubblico presente.

Ornella Vanoni ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana, con una carriera costellata di successi e riconoscimenti. La sua voce, capace di esprimere una vasta gamma di emozioni, ha accompagnato generazioni di ascoltatori. La sua morte ha suscitato reazioni commosse nel mondo dello spettacolo, con molti artisti e fan che hanno condiviso ricordi e tributi sui social media.

L’influenza di Vanoni si estende ben oltre la sua musica. La sua presenza scenica e il suo stile unico l’hanno resa una figura iconica, amata non solo per le sue canzoni, ma anche per il suo carisma e la sua autenticità. La sua capacità di connettersi con il pubblico ha fatto sì che le sue performance fossero sempre memorabili, trasformando ogni concerto in un’esperienza unica.

In un’epoca in cui la musica pop e le nuove tendenze dominano le classifiche, Ornella Vanoni ha saputo mantenere la sua identità artistica, continuando a esibirsi e a pubblicare nuova musica fino a pochi anni fa. La sua dedizione all’arte e la sua passione per la musica sono state fonte di ispirazione per molti giovani artisti, che la considerano un modello da seguire.

La prossima puntata di Belve non sarà solo un omaggio a Ornella Vanoni, ma anche un momento di riflessione sul suo impatto duraturo nella cultura italiana. Francesca Fagnani ha sottolineato quanto sia importante ricordare e celebrare le figure che hanno contribuito a plasmare il panorama musicale del paese. L’episodio rappresenterà un’opportunità per rivedere alcuni dei momenti salienti della carriera di Vanoni e per ascoltare testimonianze di chi l’ha conosciuta e apprezzata.



