A C’è Posta Concetta rifiuta di riconciliarsi con la madre, ma il fidanzato la persuade: “Domani questa occasione non ci sarà”

A C’è Posta per te, si racconta la storia di Concetta, una giovane di 22 anni che ha interrotto i rapporti con i suoi genitori a causa di una serie di litigi, in particolare legati alla sua relazione con Giuseppe, il suo fidanzato. Il padre di Concetta ha sempre manifestato dubbi sulla capacità di Giuseppe di garantirle un futuro dignitoso. Dopo un acceso confronto, il padre ha cacciato la figlia di casa, creando una frattura che perdura da cinque anni e che risulta difficile da sanare.





Quando Concetta e Giuseppe accettano l’invito della trasmissione, si preparano a confrontarsi con i genitori. Il padre di Concetta è il primo a parlare, esprimendo il suo amore per la figlia: “Giuseppe, io sto qua per mia figlia, è la luce dei miei occhi. Ti ho accolto e voluto bene. Voglio capire questa situazione e se il motivo della lontananza parte da te o da lei. Concetta, sei la luce dei miei occhi e vorrei che tu facessi parte di nuovo della nostra famiglia, anche per tua madre.”

Subito dopo, Annamaria, la madre di Concetta, interviene per esprimere il dolore vissuto negli anni di separazione: “Ciao Giuseppe, mi trovo qua per dirti che ti ho trattato nel miglior modo possibile. Ero contenta quando stavi a casa, cercavo di cucinarti quello che ti piaceva. Poi, non so, per tutte queste piccole situazioni che sono nate, ho perso mia figlia, che è tutto per me. Io amo mia figlia e togliendomela non vivo.”

Annamaria si rivolge poi a Concetta, sottolineando quanto le sia mancata: “Conny, tu lo sai, oltre a essere madre e figlia, siamo state due sorelle. Mi manchi tantissimo. Sono quasi cinque anni che non riesco più ad andare avanti, ho sofferto e sto male. Grazie a papà, ad Antonio ed Emilia, ho cercato di rialzarmi, ma mi manchi.”

Dall’altra parte della busta, Concetta riflette sulla situazione. Ricorda la serata in cui il padre le ha detto di andare a vivere con Giuseppe se il loro amore era così forte. La ragazza critica la madre per non aver fermato il padre: “Tutto quello che ha detto è vero. Il nostro rapporto era speciale, ma per me è stata una sofferenza troppo grande. Doveva fermare mio padre, non l’ha fatto. È qualcosa che non riesco a perdonare.”

Maria De Filippi, conduttrice del programma, cerca di far comprendere a Concetta che sua madre, abituata a seguire il marito, potrebbe non aver avuto il coraggio di contraddirlo. Tuttavia, Concetta replica: “Per i figli si passa anche sopra ai mariti.” Giuseppe, dal canto suo, afferma: “L’ho portata io qua, lei non voleva venire. Ma sento anche dire delle bugie.” La coppia sostiene che le critiche del padre su Giuseppe siano nate per motivi economici, poiché lo considerava uno scansafatiche e criticava la sua mancanza di patente. “Volevano il genero con il posto fisso,” dichiara Concetta.

La confusione di Concetta cresce: “Mi aspettavo delle scuse, ma non le ho sentite, mi hanno detto le stesse cose di cinque anni fa.” Rivolgendosi alla madre, aggiunge: “Non me l’aspettavo da te, che papà mi cacciava e tu non mi fermavi.” Anche il fratello prova a convincerla a aprire la busta, sottolineando che la richiesta di partecipare al programma è stata fatta dalla madre. Giuseppe, visibilmente emozionato, interviene: “Loro gli hanno fatto un torto troppo grande e nemmeno lo capiscono. Vedo mia madre piangere e non mi viene da piangere, forse sono una figlia cattiva.”

Parlando con Maria De Filippi, Concetta esprime i suoi dubbi. Giuseppe la incoraggia: “Se non provi, non puoi sapere come andrà. Ora hai l’opportunità, domani no.” Dopo un momento di riflessione, Concetta decide finalmente di aprire la busta, affermando: “Ho bisogno dei miei tempi, meglio che lo sappiano,” prima di abbracciare la madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)