A C’è Posta Michelle non accetta il padre: “Ho sofferto molto per lui, ma desidero incontrare la mia sorellastra”

Durante l’episodio di sabato 1 marzo di C’è Posta per te, un momento toccante ha coinvolto Sante, un padre che desidera riallacciare i rapporti con la figlia Michelle, con la quale non ha avuto contatti per otto anni. La giovane, ora diciottenne, ha vissuto un periodo difficile a causa dell’assenza del padre, che ha preso le distanze da lei a causa delle continue liti con la madre. Questa situazione ha generato tensioni e rancori, portando Michelle a esprimere il suo dolore sui social media, affermando di aver subito un trauma a causa dell’abbandono paterno.





Nel corso dell’incontro, Sante ha cercato di spiegare le sue scelte, con le lacrime agli occhi. “Se sono andato via di casa senza darti spiegazioni è perché eri piccola. Per i primi anni ci siamo frequentati, poi ho smesso per le continue litigate con tua madre. Ho sbagliato a non essermi intestardito, sono qui per chiederti scusa se non sono stato presente”, ha dichiarato Sante. Le sue parole hanno cercato di trasmettere il dolore e il rammarico per il tempo perduto.

Michelle, dal canto suo, ha raccontato la sua versione dei fatti, evidenziando il dolore che ha vissuto. “Mamma ha provato in tutti i modi a farmi avere un rapporto con lui. Sono andata dalla psicologa per tanto tempo, mi ha detto che mio padre non voleva più vedermi. Ho avuto vari problemi dopo che lui è andato via. Ho sofferto tanto quando se ne è andato”, ha spiegato la giovane, mettendo in luce le difficoltà emotive che ha affrontato nel corso degli anni.

La rottura del rapporto tra Michelle e Sante è avvenuta dopo la Prima Comunione della ragazza. In quell’occasione, il padre non ha organizzato una festa, un gesto che ha suscitato l’ira della madre, la quale ha accusato Sante di essere un “morto di fame” in un post su Facebook. Michelle ha commentato: “Non mi sono mai intromessa nelle cose da adulti, ma penso che un post su Facebook non possa essere la giustificazione per interrompere il rapporto. Mamma ha provato in tutti i modi, non voleva venire neanche a firmare la mia carta identità, si è anche rifiutato di dare soldi”.

Un aspetto importante della discussione ha riguardato le questioni economiche legate al mantenimento. Sante ha difeso la sua posizione, affermando: “Sono stato chiamato in Caserma perché tua madre mi aveva accusato di non aver versato gli alimenti, ma li ho sempre versati”. Questo scambio ha evidenziato ulteriormente le tensioni tra Sante e la madre di Michelle, complicando ulteriormente la situazione.

Michelle ha anche espresso le sue riflessioni sulla figura paterna, sottolineando che, nonostante il suo desiderio di avere un rapporto con lui, il suo arrivo non le provoca alcuna reazione emotiva. “Vederlo non mi fa nessun effetto, ho avuto una grande madre, se sono quella che sono è grazie a lei. Da quanto è andato via ho messo me stessa al primo posto”, ha affermato. Ha anche rivelato di aver pensato alla nuova vita di Sante, domandandosi: “Nel momento in cui la guarda, non pensa a me? Voglio conoscerla, lei non mi ha fatto niente. Qualsiasi cosa lui possa dire, non è una giustificazione”.

Alla fine dell’incontro, Sante ha cercato di riconquistare la fiducia della figlia, affermando: “Ti ho scritto sempre, anche per il tuo compleanno. Un padre non dimentica i figli. Ti chiedo perdono, se puoi farlo”. Nonostante le sue parole sincere, Michelle ha deciso di chiudere la busta, segnalando che, per ora, non è pronta a perdonare il padre.

