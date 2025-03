A C’è Posta per Te Ylenia accetta le scuse di Alberto, ma lo avverte: “Sono la tua fidanzata, non tua mamma”

Nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta per Te, Alberto ha deciso di partecipare al programma per cercare di riconquistare la sua ex, Ylenia. La loro storia, che ha attraversato momenti di grande intimità e convivenza, è giunta a un punto critico dopo anni di alti e bassi. Si sono conosciuti durante un corso di parrucchieri e, poco dopo, hanno iniziato a vivere insieme. Alberto ha aperto un negozio da barbiere, con l’aiuto dei genitori di Ylenia e della stessa ragazza. La loro vita sembrava procedere bene, tanto che entrambi iniziarono a progettare una famiglia.





Tuttavia, il desiderio di avere un figlio non si è concretizzato e, con il passare del tempo, Alberto ha cominciato a sentirsi insoddisfatto e a percepire la loro vita come troppo monotona. L’incertezza ha iniziato a farsi strada anche nei suoi sentimenti, portandolo a comunicare a Ylenia le sue preoccupazioni. La reazione della giovane non è stata positiva, e ha deciso di tornare a vivere dai suoi genitori.

Nonostante la separazione, Alberto ha continuato a contattarla, cercando di mantenere un legame, ma senza riuscire a ristabilire una relazione duratura. La situazione si è complicata ulteriormente quando Alberto ha commesso l’errore di uscire con un’altra ragazza durante il periodo di separazione. Un post sui social che lo ritraeva insieme a questa nuova ragazza ha scatenato la reazione di Ylenia, che ha scoperto la foto tramite un’amica. Sebbene dopo una discussione iniziale sembrasse che le cose potessero sistemarsi, Ylenia ha continuato a esprimere incertezze riguardo al loro futuro insieme.

Nel tentativo di riconquistare Ylenia, Alberto ha espresso il suo pentimento in modo chiaro. “Ciao, sono qui per scusarmi del mio comportamento degli ultimi mesi. Ho capito tutti i miei errori, non dialogare con te, mi sono chiuso. Ho capito l’importanza di una persona quando si rischia di perderla o la si è già persa”, ha dichiarato. Ha riconosciuto che, nell’ultimo anno, l’entusiasmo che caratterizzava i loro primi tempi insieme era andato scemando. Alberto ha anche chiesto scusa per aver intrapreso una relazione con un’altra persona, affermando di aver causato dolore a Ylenia.

In studio, Ylenia era accompagnata dai suoi genitori, che hanno condiviso le loro preoccupazioni. “Il giorno prima mi ha riportato i vestiti sotto casa, il giorno dopo voleva darmi l’anello. Lui mette fine a una storia dopo anni per indecisione, poi alla mia prima incertezza non sa aspettare”, ha commentato Ylenia. Ha sottolineato come, dopo quattro anni di relazione, fosse stata spesso lei a consolarlo, mentre lui si mostrava distante e poco comunicativo.

Anche la madre di Ylenia ha voluto esprimere il suo punto di vista: “Alberto per quattro anni ha trattato mia figlia come una principessa. Se stiamo stati invadenti era forse per vederli, almeno una volta al mese. Lui avrebbe potuto tranquillamente gestire questa cosa diversamente”. Nonostante il suo rammarico per la situazione, ha riconosciuto che Alberto aveva sempre avuto un buon comportamento nei confronti di Ylenia.

Grazie all’intervento di Maria De Filippi, Ylenia ha iniziato a considerare la possibilità di perdonare Alberto. “Io non sono tua madre, sono la tua compagna”, ha dichiarato, evidenziando le sue paure. Alberto ha cercato di rassicurarla, dicendo: “Se tu la paura non la affronti, non la supererai mai”. Alla fine, Ylenia ha espresso i suoi sentimenti, affermando: “Io sono ancora innamorata, ho provato a dire no, ma quando lo vedo e lo sento ne ho bisogno”. Con queste parole, ha deciso di aprire la busta e riabbracciare Alberto, segnando un possibile nuovo inizio per la coppia.