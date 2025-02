A che ora comincia e finisce Sanremo 2025: gli orari della serata d’apertura

Scopri a che ora inizia e termina la prima serata del Festival di Sanremo 2025, con tutte le informazioni sui cantanti, gli ospiti e gli eventi da non perdere. Il Teatro Ariston è pronto a brillare di luce propria per festeggiare il 75° Festival di Sanremo.





Questa sera, martedì 11 febbraio, avrà luogo la tanto attesa inaugurazione della manifestazione canora più famosa in Italia, trasmessa in diretta televisiva sulle frequenze di Rai1, Rai Play e su Rai Radio2, raccontando spettacolo, emozioni e sorprese. Ecco tutte le particolarità sugli orari di inizio e termine, sugli ospiti e sulle modalità di svolgimento di questa serata inaugurale.

A che ora inizia la prima serata di Sanremo 2025? La serata è fissata per iniziare puntualmente alle 20:45, e sul palco saliranno tutti i ventinove cantanti che si contenderanno il titolo d’oro del nuovo successo. L’uditorio presente al teatro sarà in attenta attesa, mentre i due collegi della stampa e della radio pronunceranno i giudizi. Il pubblico a casa, intanto, avrà modo di seguire la diretta e di giudicare.

Mezz’ora prima del Festival, alle 20:30, andrà in onda il “Primafestival”, presentato da voci celebri che offriranno notizie e anticipazioni su ciò che seguirà. Quest’anno, il Festival sarà condotto dal noto Carlo Conti, che sarà affiancato da due co-conduttori d’eccezione: Antonella Clerici e il ritorno di Gerry Scotti.

Un momento clou della serata sarà sicuramente la presenza di ospiti speciali: il cantautore italiano Jovanotti e il duo formato dalla cantante israeliana Noa e dalla palestinese Mira Awad, che trasmetteranno un messaggio di pace attraverso le note delle loro canzoni intense.

A che ora finisce la prima serata del Festival di Sanremo? L’orario di chiusura della serata è stimato intorno all’1:35, anche se non si può escludere un possibile prolungamento, come spesso accade negli spettacoli di grande ricchezza e intrattenimento. Durante un’intervista a “Che tempo che fa”, Carlo Conti ha dichiarato: “Non voglio farvi andare troppo oltre, mi fermerò all’1:15, ma nella serata finale potrò prolungarmi fino all’1:40”.

Il dopofestival, condotto quest’anno da Alessandro Cattelan, offrirà il consueto servizio di interviste con gli ospiti e commenti sui brani.

L’edizione del Festival di Sanremo 2025 promette di raggiungere l’apice del suo fascino, grazie al ricco programma artistico e alla presenza di ospiti di fama internazionale. Non perdete l’occasione di vivere una serata indimenticabile, tra musica, emozione, spettacolo e sorprese. Preparate il vostro televisore o scegliete la via dello streaming e non perdete neppure un momento di questa grande festa!