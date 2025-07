A Curtarolo, in provincia di Padova, il cadavere di un uomo è stato trovato nel fiume Brenta. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso

Un macabro ritrovamento ha scosso la comunità di Curtarolo, piccolo comune in provincia di Padova, dove questa mattina è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo nelle acque del fiume Brenta. L’allarme è stato dato da alcuni pescatori che, durante una battuta di pesca nei pressi del Santuario della Madonna di Tessara, hanno notato il cadavere incastrato tra i rami del fiume.





Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo trovato con il volto e le braccia rivolte verso l’acqua e uno zainetto a tracolla. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse, richiedendo anche l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per monitorare l’area dall’alto. Alla fine, il corpo è stato portato a riva. Sul posto erano presenti le forze dell’ordine, il sindaco di Curtarolo, Martina Rocchio, e il consigliere regionale Luciano Sandonà, mentre la circolazione nella zona è stata temporaneamente interrotta.

Un primo esame esterno eseguito dal medico legale non ha evidenziato segni di violenza sul corpo, suggerendo che il cadavere potrebbe essere rimasto in acqua per un periodo prolungato. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: potrebbe trattarsi di un gesto volontario, un malore improvviso o un incidente. “Tutte le ipotesi restano aperte”, hanno dichiarato gli inquirenti. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare la vittima.

Il pubblico ministero di turno, informato dell’accaduto, ha autorizzato la rimozione del corpo, che è stato trasferito presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Cittadella per ulteriori accertamenti. Questo passaggio sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso e fornire risposte alle molte domande ancora aperte.

L’intervento delle autorità locali è stato immediato e coordinato. Il sindaco Martina Rocchio ha espresso vicinanza alla comunità e sottolineato l’importanza di fare luce sull’episodio che ha turbato la tranquillità della zona. Anche il consigliere regionale Luciano Sandonà ha seguito da vicino le operazioni, ribadendo il supporto alle forze dell’ordine impegnate nelle indagini.

Il ritrovamento ha generato grande sconcerto tra gli abitanti di Curtarolo, una cittadina generalmente tranquilla. La zona del Santuario della Madonna di Tessara è frequentata da pescatori e amanti della natura, ed episodi simili sono rari. L’attenzione ora è rivolta agli sviluppi delle indagini, che potrebbero fornire nuovi dettagli nelle prossime ore.

Il caso ricorda altri episodi avvenuti recentemente in Italia, come quello segnalato a Milazzo, dove il cadavere di un uomo è stato rinvenuto abbandonato in un sacco lungo una strada. Tuttavia, ogni situazione presenta caratteristiche uniche e richiede approfondimenti specifici per comprenderne le dinamiche.

La comunità locale attende con apprensione ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti. Intanto, gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per identificare la vittima e stabilire le cause della tragedia.