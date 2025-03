A Milano si forma un gruppo di “giustizieri fai da te”, picchiato brutalmente un giovane: il video dell’attacco

Un video scioccante è emerso su una nuova pagina Instagram denominata “Articolo 52”, che si propone come un movimento anticrimini. Nel filmato, si vede un ragazzo accovacciato per terra, brutalmente aggredito da un gruppo di giovani che lo colpiscono con calci e pugni. La vittima, mentre viene picchiata, ripete di essere innocente, ma i suoi aggressori gli intimano di restituire una collanina.





Il titolo del video è “Maranza viene catturato” e le immagini mostrano chiaramente la violenza della scena. La descrizione accompagnatoria del reel fa riferimento alla Costituzione italiana, in particolare all’articolo 52, che afferma: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Secondo i gestori della pagina, il loro obiettivo sarebbe quello di “difendere la patria”, con Milano che rappresenterebbe il fulcro di questa iniziativa. Tuttavia, i metodi utilizzati per raggiungere questo scopo sono oggetto di forte critica.

Nella descrizione del video, si legge: “Finché lo Stato, in primis la magistratura corrotta e nemica del popolo, continuerà a ignorare, volutamente, questa situazione, le ronde continueranno e si moltiplicheranno in tutte le zone degradate”. La pagina sostiene che il numero di aderenti al movimento sta crescendo rapidamente e avverte che si genererà qualcosa di inarrestabile. Si afferma che, in assenza di un “braccio armato di solide manette”, la legge rimane “lettera morta e vile”.

Le dichiarazioni dei gestori della pagina rivelano un chiaro intento di giustizia fai da te, giustificato da un presunto malessere sociale. “Questa altro non è che la manifestazione di un malessere che i cittadini esprimono da anni e che le istituzioni ignorano”, scrivono in un post. La pagina critica le “magistrature corrotte” e i “sindaci negligenti”, sostenendo che tali fattori hanno portato alla situazione attuale, in cui i cittadini onesti si sentono trascurati e non protetti. “Siamo stanchi di soprusi. Siamo stanchi che le nostre donne non possano camminare in strada tranquillamente. Siamo stanchi di bande armate che impunite regnano nel caos. La violenza si combatte con la violenza”, affermano.

In aggiunta, i gestori di “Articolo 52” hanno lanciato un’iniziativa per creare canali Telegram suddivisi per zone di Milano, dove i cittadini possono segnalare aggressioni, furti e rapine. Questo sistema, secondo loro, permetterebbe ai membri della pagina di intervenire e “fare giustizia”. “Ripristiniamo assieme da oggi l’ordine in questa città che sta diventando Gotham”, scrivono, evocando immagini di una città in preda al caos.