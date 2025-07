A Riva Ligure si cerca il 32enne Jonathan Forzan, scomparso dopo essere uscito di casa per andare a fare il bagno. Ritrovate solo le sue ciabatte. Indagini in corso

Cresce la preoccupazione a Riva Ligure per la misteriosa sparizione di Jonathan Forzan, un uomo di 32 anni molto conosciuto nella comunità locale per la sua attività al mercato e la gestione di case vacanza. Da martedì 22 luglio, infatti, non si hanno più sue notizie. La vicenda ha scosso profondamente il piccolo centro ligure, dove amici e familiari stanno collaborando attivamente con le autorità per cercare di ritrovarlo.





Secondo quanto ricostruito finora, Jonathan Forzan si sarebbe allontanato dalla casa della nonna intorno alla mattina del 22 luglio. Indossava un costume da bagno e un paio di ciabatte, con l’intenzione, stando alle testimonianze raccolte, di dirigersi verso la caletta di via Villaregia. Questo tratto di costa rappresentava una meta abituale per Forzan, che amava trascorrere momenti di relax vicino al mare.

Da quel momento, però, ogni contatto con lui si è interrotto. Il suo telefono cellulare risulta spento e, sul luogo indicato, sono state rinvenute soltanto le ciabatte che indossava al momento della partenza. Non sono emersi altri elementi utili che possano chiarire cosa sia accaduto o dove si trovi attualmente il giovane.

Le ricerche sono state avviate immediatamente dopo che amici e familiari hanno segnalato la sua scomparsa. La mobilitazione ha coinvolto non solo le forze dell’ordine, ma anche i cittadini del paese, che hanno diffuso sui social network appelli e fotografie di Jonathan Forzan nella speranza di ottenere informazioni utili. Numerosi post sono stati condivisi con il messaggio “Condividete!”, nel tentativo di ampliare il raggio delle segnalazioni.

Questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno intensificato le operazioni di ricerca. Un elicottero, il Drago 152, è stato impiegato per sorvolare il tratto di mare antistante Riva Ligure, mentre una squadra di sommozzatori ha perlustrato l’area sott’acqua. Nonostante gli sforzi, al momento non sono stati individuati nuovi indizi che possano fornire una svolta alle indagini.

Le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti del 32enne prima della sua scomparsa. Al momento, tutte le ipotesi rimangono aperte: non si esclude alcuna pista, dal possibile incidente in mare a scenari più complessi. Gli investigatori stanno anche verificando se Forzan possa essere stato avvistato in altre zone o se qualcuno abbia notato qualcosa di insolito nei pressi della caletta.

La comunità locale è profondamente scossa da questa vicenda. Jonathan Forzan era una figura benvoluta e stimata a Riva Ligure, dove in molti lo conoscevano per la sua attività imprenditoriale e per il suo carattere socievole. Amici e parenti si sono uniti nel dolore e nella speranza di ritrovarlo sano e salvo, lanciando appelli su ogni piattaforma disponibile.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti per contribuire alle ricerche. La famiglia e gli amici continuano a sperare in un esito positivo, mentre il paese rimane in attesa di aggiornamenti significativi.

La vicenda di Jonathan Forzan ricorda altri casi simili che hanno suscitato grande attenzione mediatica. Solo pochi giorni fa, in Inghilterra, una donna di 38 anni era scomparsa durante una sessione di jogging, con il suo corpo ritrovato successivamente in un lago. Situazioni come queste evidenziano quanto sia importante agire tempestivamente e coinvolgere il maggior numero possibile di persone nelle operazioni di ricerca.

Le prossime ore saranno cruciali per tentare di far luce su quanto accaduto a Jonathan Forzan. Gli investigatori continueranno a lavorare senza sosta, mentre la comunità di Riva Ligure rimane unita nella speranza che il giovane possa essere ritrovato al più presto.