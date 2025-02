A Sanremo, Bove: ‘Mi sono ritrovato in ospedale senza memoria. Poi ho notato la reazione della mia famiglia’

La storia di Edoardo Bove: il dramma di un arresto cardiaco, il salvataggio in extremis e la rinascita raccontata sul palco dell’Ariston.





Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina, ha emozionato tutti al Festival di Sanremo 2025, condividendo una storia che va oltre il calcio. Sul prestigioso palco dell’Ariston, durante l’ultima serata, ha raccontato il drammatico episodio del 1° dicembre scorso, quando il suo cuore si è fermato all’improvviso, lasciando tutti con il fiato sospeso.

“Mi sono svegliato in ospedale senza ricordare niente,” ha detto con emozione. “Solo guardando la reazione dei miei familiari e amici ho capito quanto abbiano avuto paura di perdermi. Questa paura mi ha fatto riflettere sull’importanza della vita e su quanto io sia stato fortunato.”

A soli 22 anni, Edoardo ha vissuto un’esperienza che avrebbe potuto essere fatale. Grazie alla prontezza dei soccorsi, è stato salvato in appena 13 minuti e oggi rappresenta un esempio di quanto sia cruciale agire tempestivamente in situazioni d’emergenza.

La fortuna di essere nel posto giusto al momento giusto

“Ho ricevuto testimonianze di persone che hanno perso cari per episodi simili al mio,” ha spiegato Edoardo. “Purtroppo, in molti casi non c’è stata la stessa prontezza nel primo soccorso. Io sono stato fortunato perché tutto è accaduto nel posto giusto e al momento giusto, e questo mi ha salvato la vita.”

Oggi Edoardo vive con un defibrillatore sottocutaneo che monitora costantemente il suo cuore. Tuttavia, le normative attuali in Italia gli impediscono di tornare a giocare a calcio, almeno fino a quando i protocolli non saranno aggiornati. “Per me il calcio è la mia forma di espressione,” ha confessato. “Senza di esso mi sento incompleto, come un cantante senza voce o una persona che perde un grande amore.”

Un percorso difficile ma necessario

Nonostante le difficoltà, Edoardo ha deciso di affrontare questa nuova fase della sua vita con coraggio. “Sto seguendo un percorso di analisi personale,” ha raccontato. “È doloroso, mi fa soffrire, ma so che mi servirà per il futuro. Voglio affrontare tutto questo con determinazione, anche se non è facile.”

Le sue parole hanno toccato profondamente il pubblico di Sanremo, soprattutto quando ha riflettuto su quanto sia sottile la linea tra la vita e la morte. “Dipendiamo da chi ci è accanto,” ha detto. “La formazione sul primo soccorso può fare la differenza tra la vita e la morte. Io sono grato per come tutto è andato nel mio caso, ma voglio essere vicino a chi non ha avuto la mia stessa fortuna.”

Un messaggio di speranza e gratitudine

Edoardo ha concluso il suo intervento con un messaggio di speranza e gratitudine: “Non mi avete mai fatto sentire solo. La vicinanza delle persone intorno a me è stata fondamentale per affrontare questo momento difficile. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e ricordare quanto sia importante avere supporto nella vita.”

La sua storia non è solo quella di un atleta che ha rischiato di perdere tutto, ma anche quella di un giovane uomo che ha trovato una nuova prospettiva sulla vita e ora vuole sensibilizzare gli altri sull’importanza del primo soccorso e del supporto umano.