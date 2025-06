A Savigliano, madre e figlio trovati morti in casa: si indaga su un possibile caso di omicidio-suicidio. A dare l’allarme i vicini per un forte odore di gas

Tragedia a Savigliano, in provincia di Cuneo, dove nella serata di ieri una donna di 72 anni e suo figlio di 40 sono stati trovati morti in un appartamento situato in via Trento. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, preoccupati per il forte odore di gas che proveniva dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno fatto la drammatica scoperta.





Entrati nell’alloggio, i soccorritori hanno rinvenuto i corpi senza vita dei due. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, non si esclude che i decessi possano risalire a qualche giorno prima del ritrovamento. Le indagini sono state avviate dai militari della stazione di Savigliano, che stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un omicidio-suicidio sembra essere la più accreditata, anche se al momento non vengono escluse altre possibilità.

Il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, ha espresso il proprio dolore per quanto accaduto, dichiarando: “Un evento molto doloroso per tutta la città, una grossa ferita che riempie di tristezza. Attendiamo gli sviluppi e le risultanze delle indagini da parte degli inquirenti.” La comunità locale è profondamente scossa dalla tragedia, che ha lasciato un segno indelebile nel piccolo centro piemontese.

L’appartamento in cui si è consumato il dramma si trova all’interno di un condominio situato nel cuore della città. I vicini, allarmati dall’intenso odore di gas che si propagava nell’edificio, hanno immediatamente contattato i soccorsi. I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l’area e consentito ai Carabinieri di procedere con le operazioni di accertamento. Al momento, non è stato reso noto se siano stati trovati biglietti o altri elementi che possano far luce sulle motivazioni dietro l’accaduto.

Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere cosa sia realmente successo all’interno dell’abitazione. Non si esclude che la donna e il figlio possano aver vissuto una situazione di disagio o difficoltà, ma per ora si attendono gli esiti degli accertamenti tecnici e delle indagini. È possibile che il gas abbia avuto un ruolo rilevante nella dinamica della tragedia, ma solo ulteriori verifiche potranno confermare questa ipotesi.

La morte dei due ha suscitato grande commozione tra i residenti di Savigliano, che descrivono la donna come una persona riservata e tranquilla. Il figlio, che viveva con lei, era noto nel quartiere, ma al momento non emergono dettagli su eventuali problematiche familiari o personali che possano aver portato a un epilogo così drammatico.

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di attendere i risultati delle indagini prima di trarre conclusioni definitive. Gli investigatori stanno lavorando per fare chiarezza sull’accaduto, analizzando anche eventuali segnalazioni o precedenti che potrebbero fornire indizi utili. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla famiglia delle vittime, colpita da una tragedia che lascia sgomenti.